Разумков назвал требования Витренко о выплате премии в $4 млн "не совсем корректными" в условиях пандемии COVID-19

Требования бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко о выплате премии в размере $4 млн к государству в условиях пандемии не совсем корректны с морально-этической точки зрения. Такое мнение выразил в интервью изданию "Фокус" 15 января спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.
"Когда ты работаешь в бизнесе, то можешь зарабатывать сколько угодно и сколько позволено законом. Но если ты работаешь на государство, то, мягко говоря, не совсем корректно с морально-этической точки зрения требовать у государства эти средства в условиях пандемии. Я сейчас выражаю свою позицию, и, думаю, Витренко ее понял, хотя, возможно, и не согласен с ней. Но это моя позиция, и я буду ее придерживаться", – сказал глава парламента.
Разумков прокомментировал информацию "Экономической правды" о том, что эти деньги Витренко получит в виде гособлигаций со сроком погашения через несколько лет в течение пяти лет. По информации собеседников издания в "Слуге народа", это было сделано для устранения конфликта интересов перед возможным назначением на руководящую должность в правительстве.
"Что значит "в долг"? Это деньги, которые вам дало государство, вы на них купили облигации внутреннего государственного займа, а через четыре года вам вернули эти деньги вместе с процентами. Сейчас в стране тяжелая экономическая ситуация. Мы ищем деньги для учителей, медиков и других категорий населения, нуждающихся в нашей поддержке, поэтому должны быть некоторые внутренние ограничения относительно того, что мы можем делать, а что не должны", – пояснил спикер Рады.
Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.
В 2018 году он получил около $6 млн премии за Стокгольмский арбитраж. 11 февраля Витренко заявлял, что обратился к руководству "Нафтогазу" по поводу нарушения компанией трудового договора и невыплаты ему оставшейся части премии за победу над "Газпромом". В феврале он рассказал, что подал по этому поводу иск в суд.
15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. За проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226. Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
16 декабря главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на источники в "Ощадбанку" и "Нафтогазі" заявил, что "Нафтогаз" перечислил на счет Витренко 170 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Журналист назвал происходящее "взяткой за лояльность" и охарактеризовал как коррупционное преступление, связанное с возможным назначением Витренко первым вице-премьер-министром. Витренко опровергал получение денег.