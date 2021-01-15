Разумков назвал требования Витренко о выплате премии в $4 млн "не совсем корректными" в условиях пандемии COVID-19

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в условиях пандемии коронавируса государство ищет деньги для учителей, медиков и других категорий населения, нуждающихся в поддержке. Требования бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко о выплате премии в размере $4 млн он назвал "не совсем корректными".

Требования бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко о выплате премии в размере $4 млн к государству в условиях пандемии не совсем корректны с морально-этической точки зрения. Такое мнение выразил в интервью изданию "Фокус" 15 января спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Когда ты работаешь в бизнесе, то можешь зарабатывать сколько угодно и сколько позволено законом. Но если ты работаешь на государство, то, мягко говоря, не совсем корректно с морально-этической точки зрения требовать у государства эти средства в условиях пандемии. Я сейчас выражаю свою позицию, и, думаю, Витренко ее понял, хотя, возможно, и не согласен с ней. Но это моя позиция, и я буду ее придерживаться", – сказал глава парламента.

Разумков прокомментировал информацию "Экономической правды" о том, что эти деньги Витренко получит в виде гособлигаций со сроком погашения через несколько лет в течение пяти лет. По информации собеседников издания в "Слуге народа", это было сделано для устранения конфликта интересов перед возможным назначением на руководящую должность в правительстве.

"Что значит "в долг"? Это деньги, которые вам дало государство, вы на них купили облигации внутреннего государственного займа, а через четыре года вам вернули эти деньги вместе с процентами. Сейчас в стране тяжелая экономическая ситуация. Мы ищем деньги для учителей, медиков и других категорий населения, нуждающихся в нашей поддержке, поэтому должны быть некоторые внутренние ограничения относительно того, что мы можем делать, а что не должны", – пояснил спикер Рады.