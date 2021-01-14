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ПОЛИТИКА

Верещук рассказала о шансах Витренко занять должность министра энергетики

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук подчеркнула, что вероятность назначения нынешнего исполняющего обязанности главы Минэнерго Юрия Витренко на эту же должность на постоянной основе зависит от эффективности его действий в ближайшее время.

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Ирина Верещук: Если он покажет, что есть решения, и эти решения быстро принимаются, и они действительно стали эффективными, и люди это почувствуют, мы будем готовы этот вопрос рассматривать
Ирина Верещук: Если он покажет, что есть решения, и эти решения быстро принимаются, и они действительно стали эффективными, и люди это почувствуют, мы будем готовы этот вопрос рассматривать
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко сможет занять эту должность на постоянной основе, только если докажет во время работы в статусе врио, что он в состоянии принимать эффективные решения, рассказала в эфире телеканала "Рада" народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Фрагмент видео политик опубликовала на своей странице в Facebook.

"Во время совещания с премьер-министром, на котором присутствовал и исполняющий обязанности министра энергетики господин Витренко, наш руководитель фракции Давид Арахамия отметил, что назначение или неназначение господина Витренко и внесение такого голосования в зал будет зависеть от того, как он сейчас продемонстрирует свои лидерские качества и умение управлять в кризисной ситуации. Если он покажет, что есть решения, и эти решения быстро принимаются, и они действительно стали эффективными, и люди это почувствуют, мы будем готовы этот вопрос рассматривать. В противном случае никаких шансов у Витренко нет и не будет", – объяснила Верещук.

21 декабря стало известно, что Витренко претендует на должность заместителя министра энергетики Украины. В тот же день на внеочередном заседании Кабинета Министров его назначили первым заместителем министра, возложив на него обязанности врио главы ведомства. С этой должности уволили Ольгу Буславец.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. За проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сам Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

Теги: энергетика, Министерство энергетики, Ирина Верещук, Юрий Витренко, премьер-министр, Давид Арахамия
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