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ПОЛИТИКА

Витренко заявил, что ему с 2015 года предлагали возглавить Минэнерго

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко утверждает, что политические должности власть начала ему предлагать после того, как он на должности топ-менеджера "Нафтогазу" противостоял кризису на рынке газа.

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Витренко заявил, что не планировал заниматься политикой
Витренко заявил, что не планировал заниматься политикой
Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Новоназначенный врио министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что нынешнюю должность ему предлагали с 2015 года. Об этом он сообщил "24 каналу" в интервью, которое было опубликовано 25 декабря.

"Разговоры и предложения возглавить Министерство энергетики звучали с 2015 года, после того как я себя зарекомендовал и показал результат в "Нафтогазі". В частности, когда мы интегрировали украинский рынок газа в европейский, решили проблему с обеспечением Украины импортированным газом, после того как Россия прервала поставки газа. Также решили кризисные явления на рынке газа, когда не было денег, а дефицит "Нафтогазу" был $8 млрд. Мы это сделали в очень ограниченный период. После этого власти начали предлагать политические должности", – рассказал он.

По словам врио министра, у него только недавно "появилось больше возможностей смотреть на какие-то политические должности".

"Если честно, в мои персональные планы не входило заниматься политикой. Я бы хотел скорее, чтобы другие люди занимали такие политические должности и решали проблемы страны, которых, к сожалению, очень много. Но действующая власть говорила, что действительно сейчас важно, чтобы я присоединился и помог на определенных участках. С другой стороны, я видел, что проблемы не решаются, а накапливаются. Тогда я более серьезно отнесся к этим предложениям и согласился занять эту должность", – объяснил Витренко.

21 декабря стало известно, что Витренко претендует на должность заместителя министра энергетики Украины. В тот же день на внеочередном заседании Кабинета Министров его назначили первым заместителем министра, возложив на него обязанности врио главы ведомства. С этой должности уволили Ольгу Буславец.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. За проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сам Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

Теги: газ, НАК Нафтогаз, Министерство энергетики, политика, Юрий Витренко, назначение
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