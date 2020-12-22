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Дмитрий Спивак
Дмитрий Спивак

Политик и телеведущий.


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Назначение Витренко и.о. министра энергетики в обход парламента – это приговор Зеленскому. Он плюнул сам себе в лицо

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Плевок самому себе в лицо.

Назначение в обход парламента Юрия Витренко и.о. министра энергетики – это удар с разбега собственной головой в штангу. Зеленский плюнул сам себе в лицо, не говоря уже о людях.

"Я ваш приговор", – говорил Владимир Зеленский Порошенко.

Вчерашнее назначение – и есть приговор самому Зеленскому. И демонстрация абсолютного пренебрежения к своим избирателям.

Юрий Витренко – подельник Андрея Коболева – несколько лет керувал "Нафтогазом", вытаскивая оттуда сотни миллионов, получая колоссальные зарплаты и премии и создавая теневые схемы по уничтожению украинской ГТС в угоду западным кураторам.

Потом ребята поссорились и им стало тесно в одной лодке. Вот и разбежались. Как говорится, "Боливар двоих не выдержит".

Коболев заручился поддержкой транснациональных корпораций и стал недосягаем и неподконтролен правительству Украины, как и весь государственный "Нафтогаз". Ну, а Витренко стал человеком Коломойского, который и двигает своего нового фаворита к премьерству, убедив Зеленского в необходимости такого шага с целью создать противовес Коболеву и Ко.

Это назначение стало вызовом еще и парламенту, который провалил голосование за назначение Витренко. Возникает резонный вопрос: и нахрена нам такой парламент, если можно вообще не считаться с его решениями.

Но главное не в этом. Подобные назначения, на мой взгляд, больше, чем преступление. Это фатальная ошибка президента Зеленского, которая приведет его к политическому фиаско в короткий срок.

В общем, обещанная ломка коррупционной системы и посадки уже позади. Система поглотила Зеленского.

Занавес...

Источник: Дмитрий Спивак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: политика, Владимир Зеленский, парламент, Юрий Витренко, Дмитрий Спивак
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