Ясько: Нарратив о "соросятах" с весны прошлого года начал закрепляться в "Слуге народа"

Нардеп Елизавета Ясько отмечает, что во фракции "Слуга народа" закрепилось мнение, что "контакты с Западом – это плохо".

Ясько: Меня называли и агентом Кремля, и агентом Ермака, и агентом Богдана, и "соросенком". Я уже запуталась Фото: Ліза Ясько / Facebook

Экс-глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько считает, что в ее фракции есть люди, которым выгодно сотрудничество с РФ для реализации своих коррупционных интересов. Об этом она сказала в интервью "Цензор.НЕТ".

"К сожалению, в моей фракции как-то так случилось, что где-то с весны прошлого года нарратив о "соросятах" и о том, что контакты с Западом – это плохо, начал закрепляться. Я знаю достаточно коллег в моей фракции, которые вдруг говорили: "Там какой-то посол – зачем с ним разговаривать? Они там пришли, что-то от нас хотят?" Но это нормальная практика!" – подчеркнула нардеп.

По словам Ясько, коллеги называли ее саму и агентом Кремля, и агентом главы Офиса президента Андрея Ермака, и агентом экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, и "соросенком". "Я уже запуталась", – прокомментировала она.

Ясько отметила также, что части ее коллег по фракции не понравились ее инициативы по Беларуси и Грузии с осуждением сфальсифицированных выборов и актов насилия со стороны власти, критика инициативы по созданию так называемого консультативного совета в ТКГ, оценка "антиукраинских заявлений" Витольда Фокина, бывшего тогда замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

Она напомнила, что Фокин заявлял, что не видит войны между Россией и Украиной, призвал ко всеобщей амнистии, предлагал распространить "особый статус" на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

"Эти заявления полностью соответствуют нарративу российской пропаганды о войне на Донбассе, для меня это неприемлемо", – подчеркнула Ясько.

На вопрос, кому не понравились ее инициативы, нардеп ответила: "Друзьям Медведчука (главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. – "ГОРДОН"), которые есть в рядах нашей фракции и всей властной структуры, которым выгодно сотрудничество с ним и РФ для реализации своих коррупционных антигосударственных интересов".

По словам Ясько, во фракции "Слуга народа" минимум 50–60 нардепов являются проукраински настроенными.

11 января Ясько сняли с должности главы украинской делегации в ПАСЕ, по ее словам, из-за серьезных расхождений с коллегами по фракции. Она также заявила, что за несколько дней до голосования о смене главы делегации на нее оказывали "прямое давление из здания, где работает Ермак".