ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Ясько: На меня оказывали прямое давление из здания, где работает Ермак

Экс-глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что за несколько дней до голосования о смене главы делегации на нее оказывали давление из здания, где работает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ясько: На заседании делегации некоторые представители "Слуги народа" говорили, что мы не можем заниматься только антироссийской повесткой дня, и выдвигали ко мне претензии
Ясько: На заседании делегации некоторые представители "Слуги народа" говорили, что мы не можем заниматься только антироссийской повесткой дня, и выдвигали ко мне претензии
Фото: Ліза Ясько / Facebook

Экс-глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько завила в интервью НВ, что за голосования ее предупреждали о возможной смене главы делегации. 

"Заранее меня предупредили: если не перестану вести "антигосударственную деятельность" – меня уволят. Думаю, [увольнение] готовили. Это был удобный момент перед началом сессии ПАСЕ, на которой можно протянуть новый политический порядок в тех вопросах, где я была принципиально против. Однако меня удивило, насколько хорошо все было срежиссировано. На заседании делегации почти четыре часа обсуждали мое увольнение. Но это была бутафорская дискуссия. Все делалось, чтобы подогнать готовое решение о моем отстранении. Некоторые представители СН говорили, что мы не можем заниматься только антироссийской повесткой дня, и выдвигали ко мне претензии", – сказала она. 

Ясько отметила, что часть депутатов от "Слуги народа" в делегации получили "прямые инструкции сверху" перед голосованием. 

Затем ее спросили, было ли согласовано увольнение с главой Офиса президента Андреем Ермаком. 

"Не буду это комментировать. В то же время скажу: за несколько дней до увольнения имело место прямое давление на меня из здания, где сейчас работает Андрей Ермак", – ответила она. 

Ясько считает причиной увольнения ее проукраинскую позицию. В то же время она не исключила, что фото с экс-главой ОПУ Андреем Богданом и председателем Исполнительного комитета реформ Украины Михаилом Саакашвили могло вызвать отрицательные эмоции у Ермака. 

"Но это не главное. Это больше, чем просто фото с Богданом, которого, как мы знаем, очень не любят во власти. Причина моего устранения – проукраинская позиция и твердые убеждения по актуальным вопросам", – подчеркнула она. 

Верховная Рада сформировала нынешний состав украинской делегации в ПАСЕ в сентябре 2019 года, через несколько дней после обнародования списка членов делегации ее главой избрали Ясько

Решение о смене главы делегация приняла 11 января. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко писал, что решение приняли голосами представителей "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За жизнь"; "Евросолидарность", "Голос", "Батьківщина" и часть делегатов от "Слуги народа" за него решение не голосовали. Ясько заявила о разногласиях с коллегами по фракции и сказала, что "коррупция и девальвация совести стали нормой жизни" для некоторых из них. 

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которая является заместителем руководителя делегации, объяснила смену главы изменением стратегии делегации. 

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в гибридном формате в период 25–28 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ПАСЕ, голосование, увольнение, Слуга народа, Андрей Ермак, Елизавета Ясько
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Рудковская показала результаты теста на антитела к коронавирусу после прививки российской вакциной
Рудковская показала результаты теста на антитела к коронавирусу после прививки российской вакциной
Тимберлейк рассказал, о чем будет петь на концерте в честь инаугурации Байдена
Тимберлейк рассказал, о чем будет петь на концерте в честь инаугурации Байдена
Леди Гага споет гимн США, а Лопес выступит с концертным номером. Названы имена артистов, которые примут участие в концерте после инаугурации Байдена
Леди Гага споет гимн США, а Лопес выступит с концертным номером. Названы имена артистов, которые примут участие в концерте после инаугурации Байдена
  "Возможно, когда-нибудь я захочу вернуться". Пэлтроу заявила о завершении кинокарьеры
  "Возможно, когда-нибудь я захочу вернуться". Пэлтроу заявила о завершении кинокарьеры
"Я о нем ничего плохого не говорила". Экс-домработница Киркорова после заявления об увольнении отказалась отвечать на вопросы об артисте
"Я о нем ничего плохого не говорила". Экс-домработница Киркорова после заявления об увольнении отказалась отвечать на вопросы об артисте
Aprize Music Awards объявила лонг-лист претендентов на премию за лучший релиз альбома 2020 года
Aprize Music Awards объявила лонг-лист претендентов на премию за лучший релиз альбома 2020 года
"Эта штука резко уменьшилась". Онкобольной 71-летний Бриджес после КТ рассказал об улучшении состояния
"Эта штука резко уменьшилась". Онкобольной 71-летний Бриджес после КТ рассказал об улучшении состояния
Джамала заявила о начале похудения и показала, о какой фигуре мечтает
Джамала заявила о начале похудения и показала, о какой фигуре мечтает
Дочь Маккартни снимет документальный фильм о лондонской студии Abbey Road, где записывались The Beatles
Дочь Маккартни снимет документальный фильм о лондонской студии Abbey Road, где записывались The Beatles
Брюнетка Ани Лорак с помощью парика превратилась в блондинку. Фото
Брюнетка Ани Лорак с помощью парика превратилась в блондинку. Фото
  "Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
  "Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
  Michelle Andrade высказалась об украинском шоу-бизнесе
  Michelle Andrade высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Картинка на заставку". Жена Мonatik показала фигуру в купальнике
"Картинка на заставку". Жена Мonatik показала фигуру в купальнике
Муж и мать Мозговой заразились коронавирусом
Муж и мать Мозговой заразились коронавирусом
"Оп! А вы уже готовы!" Потап рассказал, как подготовиться к приятностям
"Оп! А вы уже готовы!" Потап рассказал, как подготовиться к приятностям
Ани Лорак с дочерью слепили семью из троих снеговиков
Ани Лорак с дочерью слепили семью из троих снеговиков
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS