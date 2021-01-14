Ясько: На меня оказывали прямое давление из здания, где работает Ермак

Экс-глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что за несколько дней до голосования о смене главы делегации на нее оказывали давление из здания, где работает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ясько: На заседании делегации некоторые представители "Слуги народа" говорили, что мы не можем заниматься только антироссийской повесткой дня, и выдвигали ко мне претензии Фото: Ліза Ясько / Facebook

Экс-глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько завила в интервью НВ, что за голосования ее предупреждали о возможной смене главы делегации.

"Заранее меня предупредили: если не перестану вести "антигосударственную деятельность" – меня уволят. Думаю, [увольнение] готовили. Это был удобный момент перед началом сессии ПАСЕ, на которой можно протянуть новый политический порядок в тех вопросах, где я была принципиально против. Однако меня удивило, насколько хорошо все было срежиссировано. На заседании делегации почти четыре часа обсуждали мое увольнение. Но это была бутафорская дискуссия. Все делалось, чтобы подогнать готовое решение о моем отстранении. Некоторые представители СН говорили, что мы не можем заниматься только антироссийской повесткой дня, и выдвигали ко мне претензии", – сказала она.

Ясько отметила, что часть депутатов от "Слуги народа" в делегации получили "прямые инструкции сверху" перед голосованием.

Затем ее спросили, было ли согласовано увольнение с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Не буду это комментировать. В то же время скажу: за несколько дней до увольнения имело место прямое давление на меня из здания, где сейчас работает Андрей Ермак", – ответила она.

Ясько считает причиной увольнения ее проукраинскую позицию. В то же время она не исключила, что фото с экс-главой ОПУ Андреем Богданом и председателем Исполнительного комитета реформ Украины Михаилом Саакашвили могло вызвать отрицательные эмоции у Ермака.

"Но это не главное. Это больше, чем просто фото с Богданом, которого, как мы знаем, очень не любят во власти. Причина моего устранения – проукраинская позиция и твердые убеждения по актуальным вопросам", – подчеркнула она.

Верховная Рада сформировала нынешний состав украинской делегации в ПАСЕ в сентябре 2019 года, через несколько дней после обнародования списка членов делегации ее главой избрали Ясько.

Решение о смене главы делегация приняла 11 января. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко писал, что решение приняли голосами представителей "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За жизнь"; "Евросолидарность", "Голос", "Батьківщина" и часть делегатов от "Слуги народа" за него решение не голосовали. Ясько заявила о разногласиях с коллегами по фракции и сказала, что "коррупция и девальвация совести стали нормой жизни" для некоторых из них.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которая является заместителем руководителя делегации, объяснила смену главы изменением стратегии делегации.