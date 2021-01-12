  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке. Видео

В эфире телеканала "Украина" 6 января состоялся рождественский концерт "Як звучить Україна", в котором приняли участие украинские артисты. Запись концерта размещена на YouTube-канале культурного фонда Yellow Blue Strategy, основательницей которого является народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько. Она также выступила автором и продюсером мероприятия.
Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке в сопровождении International Freedom Orchestra.
Участие в рождественском концерте принял украинский певец Pianoboy (Дмитрий Шуров).
Певица Jerry Heil выступила с щедривкой "Павочка ходить".
Ясько также исполнила колядку "Нова радість стала".
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Режиссером концерта выступил Ахтем Сеитаблаев.
На своей странице в Instagram Ясько отметила, что это было особенное рождество в ее жизни.
"Случилось то, о чем я мечтала", – призналась она.
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Основательница культурного фонда подчеркнула, что все артисты выступали на сцене вживую.
Также участие в концерте принимали певицы Tayanna, Alyosha, Анастасия Багинская, Эльзара Баталова, группы "Антитіла", "Воплі Відоплясова" и The Alibi Sisters.