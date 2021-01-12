  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке. Видео

Украинские певицы Tayanna, Jerry Heil, Alyosha, Анастасия Багинская, Эльзара Баталова, группы "Антитіла", "Воплі Відоплясова", The Alibi Sisters, певец Pianoboy исполнили колядки и щедривки в джазовой обработке во время рождественского концерта, организованного культурным фондом Yellow Blue Strategy.

В эфире телеканала "Украина" 6 января состоялся рождественский концерт "Як звучить Україна", в котором приняли участие украинские артисты. Запись концерта размещена на YouTube-канале культурного фонда Yellow Blue Strategy, основательницей которого является народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько. Она также выступила автором и продюсером мероприятия.

Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке в сопровождении International Freedom Orchestra.

Фото: Yellow Blue Strategy

Участие в рождественском концерте принял украинский певец Pianoboy (Дмитрий Шуров).

Фото: Yellow Blue Strategy

Певица Jerry Heil выступила с щедривкой "Павочка ходить".

Фото: Yellow Blue Strategy

Ясько также исполнила колядку "Нова радість стала".

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Режиссером концерта выступил Ахтем Сеитаблаев.

Фото: Yellow Blue Strategy

На своей странице в Instagram Ясько отметила, что это было особенное рождество в ее жизни.

"Случилось то, о чем я мечтала", – призналась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lisa Yasko (@lisa_yasko)

Основательница культурного фонда подчеркнула, что все артисты выступали на сцене вживую.

ВИДЕО

Видео: Yellow Blue Strategy / YouTube

Также участие в концерте принимали певицы Tayanna, Alyosha, Анастасия Багинская, Эльзара Баталова, группы "Антитіла", "Воплі Відоплясова" и The Alibi Sisters.