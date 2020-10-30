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Грузия не пустила украинских нардепов наблюдателями на выборы – Ясько

Участие украинских нардепов в парламентских выборах в Грузии в качестве наблюдателей должно было состояться по приглашению оппозиционной партии "Единое национальное движение", сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

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Ясько: Блокировка участия украинских парламентариев в мониторинге избирательного процесса в Грузии дает поводы для беспокойства
Ясько: Блокировка участия украинских парламентариев в мониторинге избирательного процесса в Грузии дает поводы для беспокойства
Фото: Ліза Ясько / Facebook

Грузия не пустила народных депутатов из Украины наблюдателями на выборы. Об этом на своей странице в Facеbook сообщила нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Елизавета Ясько.

По ее словам, наблюдателями на парламентских выборах в Грузии планировали быть около 30 нардепов из трех фракций Верховной Рады.

"Поездка должна была состояться по приглашению "Единого национального движения", ведущей оппозиционной партии. Все депутаты регистрировались в качестве наблюдателей на сайте грузинского ЦИК. Однако сегодня ночью грузинские власти отменили (или не предоставили) разрешение на прием самолета из Украины", – написала Ясько.

По ее мнению, решение грузинской стороны "идет вразрез с рациональными соображениями".

"Досадный инцидент с блокировкой участия украинских парламентариев в мониторинге избирательного процесса дает поводы для беспокойства. Поэтому призываю всех участников процесса, прежде всего действующую власть, придерживаться европейских избирательных стандартов, законов и конституции", – подчеркнула Ясько.

Также нардеп отметила, что Украина готова работать с демократически избранным будущим парламентом Грузии, независимо от того, какие политические силы в нем сформируют большинство и кто станет новым премьер-министром.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/posts/130268165510840

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября.

Оппозиционные "Единое национальное движение" и "Сила в единстве" 7 сентября объявили о выдвижении экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра Грузии.

Теги: Украина, Грузия, выборы, Единое национальное движение, Елизавета Ясько
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