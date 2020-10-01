Парламентские выборы в Грузии. Кикабидзе стал первым номером в списке оппозиционного объединения, Деканоидзе – третья

Выдающийся актер и певец Вахтанг Кикабидзе стал первым номером списка крупнейшего оппозиционного объединения "Сила в единстве", которое идет на парламентские выборы в Грузии. Об этом 1 октября сообщил сайт "Грузия онлайн".
Блок составлен из представителей партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и ряда других оппозиционных политсил.
Первые 10 мест распределились так:
"Единое национальное движение" и "Сила в единстве" 7 сентября объявили о выдвижении экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра Грузии.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября.