Парламентские выборы в Грузии. Кикабидзе стал первым номером в списке оппозиционного объединения, Деканоидзе – третья

Блок "Сила в единстве" представил первую десятку своего списка на выборы парламента Грузии, под номером один значится знаменитый артист Вахтанг Кикабидзе. В списке также экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе. На пост премьера в случае победы блок намерен выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Кикабидзе станет депутатом парламента Грузии в случае успеха блока "Сила в единстве" Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Выдающийся актер и певец Вахтанг Кикабидзе стал первым номером списка крупнейшего оппозиционного объединения "Сила в единстве", которое идет на парламентские выборы в Грузии. Об этом 1 октября сообщил сайт "Грузия онлайн".

Блок составлен из представителей партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и ряда других оппозиционных политсил.

Первые 10 мест распределились так:

Вахтанг Кикабидзе;

Ника Мелия, депутат парламента;

Григол Вашадзе, председатель партии ЕНД, бывший глава МИД Грузии;

Хатия Деканоидзе, экс-глава Национальной полиции Украины, экс-министр образования Грузии;

Коба Накопия, депутат парламента;

Дэви Чанкотадзе, бывший глава объединенного штаба вооруженных сил Грузии;

Леван Варшаломидзе, бывший глава правительства Аджарии, секретарь Национального инвестиционного совета Украины;

Саломе Самадашвили, депутат парламента;

Заал Удумашвили, член политсовета партии ЕНД;

Хатуна Самнидзе, председатель Республиканской партии Грузии.

"Единое национальное движение" и "Сила в единстве" 7 сентября объявили о выдвижении экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра Грузии.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября.