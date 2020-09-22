Оппозиционные партии Грузии после выборов могут получить большинство мест в парламенте – опрос

Если бы выборы в парламент Грузии состоялись на следующей неделе, то правящую партию "Грузинская мечта" поддержали бы 38% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного французской компанией Ipsos.

Оппозиционные партии Грузии в случае объединения в коалицию после выборов могут получить большинство мест в парламенте страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного французской компанией Ipsos по заказу оппозиционной грузинской телекомпании "Мтавари".

Если бы выборы в парламент состоялись на следующей неделе, то правящую партию "Грузинская мечта" поддержали бы 38% избирателей.

Следом идут: "Единое национальное движение" и объединенная оппозиция "Сила в единстве" – 26%, "Европейская Грузия" – 9%, "Стратегия Агмашенебели" – 5%, Лейбористская партия – 4%, "Альянс патриотов" – 4%, "Гирчи" – 3%, "Единая Грузия – демократическое движение" – 3%, "Лело" – 3%, "Граждане" – 2%, "Свободная Грузия" – 1%.

Другие партии суммарно набирают 2% голосов.

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, комментируя результаты опроса на своей странице в Facebook, отметил, что грузинская оппозиция находится на правильном пути.

Саакашвили также опубликовал инфографику, отображающую электоральные предпочтения грузин.

Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

"Красным обозначены оппозиционные партии. Синим – "Грузинская мечта" олигарха [Бидзины] Иванишвили, а желтым – их союзники, созданный Москвой политпроект, так называемый "Альянс патриотов Грузии"… Режим Иванишвили сделает все, чтобы не допустить нашу победу, но мы тоже не лыком шиты", – отметил Саакашвили.

Парламентские выборы в Грузии запланированы на 31 октября.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором сообщил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму.

Саакашвили отметил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ, но активно включится в политический процесс в Грузии. Он согласился стать премьером Грузии.