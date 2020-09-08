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Саакашвили рассказал, сможет ли стать премьером Грузии, будучи гражданином Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что не хотел бы, чтобы из-за него в Грузии вспыхнули беспорядки.

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Саакашвили: Я пока не уезжаю, я остаюсь в Киеве
Саакашвили: Я пока не уезжаю, я остаюсь в Киеве
Фото: depositphotos.com

Экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили считает, что украинское гражданство не помешает ему занять пост премьер-министра Грузии в случае победы его партии на парламентских выборах 31 октября. Об этом он заявил 8 сентября в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

В частности, Саакашвили отметил, что пока остается в Украине, но согласился возглавить правительство на переходный период.

"Я пока не уезжаю, я остаюсь в Киеве... Ситуация в Грузии тяжелая: когда я был президентом, экономика выросла в четыре раза; за последние годы – сократилась на несколько процентов в долларах... Страну надо спасать. Будет определенный переходный период. Я не знаю, сколько он будет продолжаться. Если других кандидатов не будет (а их пока у объединенной оппозиции нет), [я согласился] быть переходным премьер-министром. Вот такая ситуация", – сказал он.

Отвечая на вопрос, как может с технической точки зрения проходить его назначение премьером, Саакашвили сказал: "Будем смотреть по событиям. Я бы не хотел, чтобы со мной были связаны какие-то беспорядки... Я в свое время власть передал мирно, хотя у новой власти намерения были совсем не мирные. Но мы создали прецедент для своего региона: без лишних проволочек передали власть. Мы даже практически стажировали их новых, неопытных министров, пока они не приняли власть. Поэтому я бы не хотел бы приходить в какой-то кабинет при помощи стычек".

Саакашвили также выразил мнение, что украинское гражданство не помешает ему занять должность премьера.

"В свое время, когда олигарх Иванишвили приходил к власти, у него было французское гражданство. Посмотрим... В любом случае нужно, чтобы собрался грузинский парламент, чтобы он принимал решения. Если они решат, что я должен быть премьер-министром хотя бы на какой-то срок, они примут свое решение. В свое время мы разрешили Иванишвили быть [премьером], будучи гражданином Франции. Эти юридические тонкости прорабатываются, но они не имеют [решающего] значения", – отметил он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

22 апреля 2020 года Саакашвили сообщил, что получил от Зеленского предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Зеленский заявил, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

Голосование по кандидатуре Саакашвили в парламенте так и не состоялось, а 7 мая Зеленский назначил политика председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором сообщил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму.

Саакашвили отметил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ, но активно включится в политический процесс в Грузии.

Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, гражданство, Алеся Бацман, назначение
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