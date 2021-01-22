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Ясько: Есть целые регионы в Африке, где коррумпированные украинские дипломаты продают паспорта и разрешения

Экс-глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько считает, что властям страны необходимо переосмыслить, как представлять Украину за границей.

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Ясько: Есть множество дипломатов за рубежом,, которые не знают языка страны, где они находятся
Ясько: Есть множество дипломатов за рубежом,, которые не знают языка страны, где они находятся
Фото: Ліза Ясько / Facebook

Экс-глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько считает, что с украинской дипломатией есть серьезные проблемы. Об этом она сказала в интервью "Цензор.Нет".

"Например, есть множество дипломатов за рубежом, которые не знают языка страны, где они находятся. Или у нас есть целые регионы в Африке, где работают очень много коррумпированных украинских дипломатов, которые продают паспорта, разрешения", – рассказала Ясько со ссылкой на собственные источники. 

Она отметила, что надеется в этом году заняться вопросом торговых представительств Украины в новых для Украины направлениях – в Африке, Азии, Латинской Америке.

По ее мнению, в кадровом составе людей, которые занимаются внешней политикой страны, очень мало профессионалов. Причины этого она видит в системе подготовки дипломатов. 

"Нам вообще надо переосмыслить, как представлять Украину. Достаточно, если есть посольство и в нем человек, который не говорит на том языке? А может, что-то надо менять?", – резюмировала Ясько. 

Теги: Африка, дипломаты, Елизавета Ясько
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