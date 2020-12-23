В моем топ-7 успехов украинской дипломатии 2020 года – укрепление безопасности страны и повышение счета России за агрессию против Украины

Хочется присоединиться к авторам итоговых отчетов и оценок. Мой топ-7 успехов украинской дипломатии 2020 года. Это наши общие результаты со всеми органами власти, с кем мы взаимодействовали, ведь большие результаты требуют командных усилий. Итак:

1. Укрепили безопасность Украины.

Украина стала партнером с расширенными возможностями НАТО и вошла в клуб шести ближайших партнеров Альянса в мире.

Состоялись поставки оружия из США (первая прямая закупка Javelin, решение о предоставлении и продаже современных катеров Mark VI).

Заключены безопасно-оборонительные и военно-технические соглашения с Турцией (Bayraktar, ВМС, двигатели), с Великобританией заключили соглашение о развитии ВМС (1,25 млрд фунтов).

2. Повысили счет России за агрессию против Украины.

Не дали РФ ослабить санкции под предлогом COVID-19 и добились усиления санкционного давления.

Прокуроры Международного уголовного суда в Гааге нашли достаточно оснований для начала расследования военных преступлений и преступлений против человечности в контексте российской агрессии в Крыму и на Донбассе с 2014 года.

Приняты две важные усиленные резолюции ГА ООН: по милитаризации Крыма и ситуации с правами человека на временно оккупированном полуострове.

Инициировали Крымскую платформу для координации международных усилий по деоккупации Крыма, усилению безопасности в Черном море, защите людей, культурных памятников, экологии в условиях временной оккупации.

Подали в Международный трибунал по морскому праву ООН меморандум по делу о захвате моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года.

3. Помогли гражданам и медицинской системе Украины бороться с COVID-19.

После начала глобального локдауна весной более 250 тыс. граждан смогли вернуться домой при содействии украинских дипломатов.

Создали онлайн-карту путешествий по миру во время COVID-19.

Привлекли гуманитарную помощь от США, Италии, Азербайджана, Турции, Словакии, Польши и многих других стран – членов ЕС, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура, КНР, Японии, Республики Корея. От Вьетнама – 900 ИВЛ, 50 ИВЛ – от Дании, 50 ИВЛ – от Венгрии и др.

Всего ИВЛ – более 1,5 тыс. Тесты – более 300 тыс. плюс 1,5 млн экспресс-тестов от ОАЭ в декабре. Другие материалы и оборудование для борьбы с пандемией (маски, респираторы, защитная одежда, термометры и т.д.) – более 4 млн единиц.

4. Освободили многих украинцев из-за решетки за рубежом.

Мы совместно с коллегами из других ведомств освободили из иностранных тюрем, пиратского и террористического плена более 30 человек.

Также освободили 1600 граждан Украины, которые может и не входят в число резонансных кейсов, но были освобождены в этом году из мест несвободы иностранных государств после вмешательства украинских консулов.

5. Проявили лидерство в двусторонних отношениях и в регионе Центральной Европы.

Украина стала соавтором нового регионального формата "Люблинский треугольник".

Впервые за 70 лет возглавили Дунайскую комиссию.

Впервые выдвинули кандидата на должность генсека ОЧЭС.

Проактивная политика в отношениях с соседями: Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией, Молдовой и в отношении событий в Беларуси.

С Великобританией подписали историческое соглашение, которое начинает качественно новый уровень стратегического партнерства.

6. Помогли украинским экспортерам в мире.

Превратили совет экспортеров и инвесторов при МИД в действенный орган. Вот лишь несколько успешных кейсов:

с Малайзией провели самую масштабную в истории онлайн-конференцию бизнеса Украины и Малайзии (более 300 компаний);

открыли рынок Сингапура для украинских готовых мясных изделий из мяса птицы и свинины плюс мяса птицы по стандартам халяль;

помогли заключить соглашение о первой пробной партии украинского меда в Кувейт;

помогли семи новым украинским производителям продуктов питания выйти на шведский рынок;

в Таиланде помогли украинскому производителю пива наладить контакты с тайскими коллегами, рассматривается возможность поставки солода;

в Корее согласовали формы санитарного сертификата (Health Certificate) для экспорта из Украины продукции отдельных видов животноводства.

Зона свободной торговли между Украиной и Государством Израиль заработает 1 января 2021 года. Это новые возможности для бизнеса и увеличения товарооборота.

7. Завершили первый этап большой цифровизации в МИД.

Электронная очередь работает во всех 116 посольствах и консульствах за рубежом.

Началась промышленная эксплуатация модулей е-консула.

И многое-многое другое было сделано. В частности, рад, что нам удалось либерализовать визовую политику въезда в Украину. Но сообщение в Facebook не резиновое – все не влезет.

Нам, дипломатам, есть о чем рассказать. Но мы хотим еще большего. И на это у нас есть следующий, неистовый 2021 год.

Спасибо Владимиру Зеленскому за возможность возглавлять МИД в такое время, поддержку дипломатии и амбициозные идеи, которые поднимают профессиональную планку.

Источник: Dmytro Kuleba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора