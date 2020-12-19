В МИД Украины подтвердили захват пиратами украинцев возле берегов Нигерии

Историей с захватом возле берегов Нигерии шести украинских моряков занимаются посольства Украины в Нигерии и Албании, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

В МИД Украины заявили, что дело находится на особом контроле Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о захвате пиратами в Гвинейском заливе украинцев, которые были членами экипажа грузового судна Stevia. Об этом УНН сообщил 19 декабря спикер МИД Олег Николенко.

"Нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья Нигерии 16 декабря в плен было захвачено восемь членов экипажа, в том числе шесть граждан Украины. Судовладельцем является албанская компания. Поэтому посольства Украины в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры реагирования", – сказал он.

По словам дипломата, дело "находится на особом контроле" департамента консульской службы МИД Украины.

О захвате украинских моряков сообщил 19 декабря Seafarers Journal. Украинцы были членами экипажа судна, которое ходит под флагом Камеруна. Сейчас Stevia находится в нигерийском порту Лагос.