Возле берегов Нигерии пираты захватили украинских моряков – СМИ

По данным Seafarers Journal, в плен к пиратам попали шесть украинцев, которые являются членами экипажа грузового судна Stevia, оно ходит под флагом Камеруна.

16 декабря возле берегов Нигерии в Гвинейском заливе пираты захватили членов экипажа грузового судна Stevia, в их числе есть украинцы. Об этом 19 декабря в Facebook проинформировало со ссылкой на родственников плененных издание Seafarers Journal.

"Вооруженные пираты взяли в заложники восемь членов экипажа и скрылись в неизвестном направлении... Из восьми заложников – шесть украинцев (капитан, старший помощник, второй помощник капитана, стармех, электромеханик и вайпер). На судне осталось семь членов экипажа", – говорится в сообщении.

По данным издания, среди захваченных украинских моряков – Семен Резниченко, он старший помощник капитана. Его дочь утверждает, что у экипажа судна "были проблемы с водой и провизией".

По данным сервиса VesselFinder, Stevia построена в 1982 году и ходит под флагом Камеруна. Утром 19 декабря судно зашло в порт нигерийского города Лагос.