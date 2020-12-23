Украина не получала финальный отчет о крушении самолета МАУ в Иране – МИД

Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию о том, что Иран передал финальный технический отчет об обстоятельствах крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января 2020 года.

В результате крушения самолета МАУ под Тегераном погибло 167 человек Фото: EPA

По состоянию на утро 23 декабря Украина не получила финальный отчет о крушении пассажирского самолета МАУ под Тегераном. Об этом телеканалу hromadske заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

22 декабря иранское информагентство Tasnim сообщало, что Иран "через видеоконференцию" передал Украине и другим странам, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы, технический отчет о крушении.

Николенко отметил, что в МИД ознакомлены с заявлением иранской стороны, но на сегодняшний день Киев не получил отчет.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины“, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса “займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения“, а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

21 декабря представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что технический отчет о катастрофе пассажирского самолета МАУ возле Тегерана подготовлен и его вскоре опубликуют.