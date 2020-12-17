ГОРДОН
 
 
МИР

Глава МИД Канады не верит, что самолет МАУ в Иране разбился из-за человеческой ошибки

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань отметил, что его беспокоит качество информации о расследовании падения самолета "Международных авиалиний Украины", которую предоставляет Иран.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самолет МАУ, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана
Самолет МАУ, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана
Фото: EPA

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань не верит, что причиной падения в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" является человеческая ошибка. Об этом он сказал в интервью CBC 15 декабря.

При этом он не уточнил, что считает настоящей причиной катастрофы. Канадский министр также отметил, что его беспокоит качество информации о расследовании падения самолета, которую предоставляет Иран. Он добавил, что будет ставить под сомнение все.

Шампань подчеркнул, что разобраться в случившемся было сложно, поскольку у Канады нет доступа к свидетелям, уликам и подозреваемым. Он сказал, что продолжит требовать от Ирана ответов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе.

Теги: Украина, Иран, Канада, МАУ, Франсуа-Филипп Шампань, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мендель показала физкультперерыв Зеленского
Мендель показала физкультперерыв Зеленского
"Я потеряла не только мужчину, но и друга". Гросу поделилась личными переживаниями
"Я потеряла не только мужчину, но и друга". Гросу поделилась личными переживаниями
"Главное чтобы ей нравилось". 71-летняя Пугачева планирует записать новую песню
"Главное – чтобы ей нравилось". 71-летняя Пугачева планирует записать новую песню
  "TikTok для Санты". Рэпер Серега презентовал новогодний трек, а подписчики потребовали от него вернуть сыновей матери. Аудио
  "TikTok для Санты". Рэпер Серега презентовал новогодний трек, а подписчики потребовали от него вернуть сыновей матери. Аудио
Мать герцогини Кембриджской рассказала, какие подарки делала дочери на Рождество
Мать герцогини Кембриджской рассказала, какие подарки делала дочери на Рождество
Семья Джексона выиграла суд против телеканала, который показал фильм "Покидая Неверленд"
Семья Джексона выиграла суд против телеканала, который показал фильм "Покидая Неверленд"
"Каждый видит мир через свою призму". Димопулос прокомментировала заявление Саниной о ее лицемерии
"Каждый видит мир через свою призму". Димопулос прокомментировала заявление Саниной о ее лицемерии
  "Очень вкусно и очень жопорастительно". Полякова показала, как приготовить яблочный тарт татен из дрожжевого теста. Видео
  "Очень вкусно и очень жопорастительно". Полякова показала, как приготовить яблочный тарт татен из дрожжевого теста. Видео
Тина Кароль снялась обнаженной для обложки юбилейного альбома-мюзикла. Фото
Тина Кароль снялась обнаженной для обложки юбилейного альбома-мюзикла. Фото
"Дело нехитрое". Друг Петросяна прокомментировал возможное пополнение в семье юмориста
"Дело нехитрое". Друг Петросяна прокомментировал возможное пополнение в семье юмориста
  "2020-й стал переломным". Известная украинская группа объявила о распаде и презентовала прощальный трек. Аудио
  "2020-й стал переломным". Известная украинская группа объявила о распаде и презентовала прощальный трек. Аудио
"Будете в шоке!" Тренер "Голосу країни" Dorofeeva рассказала о своей команде
"Будете в шоке!" Тренер "Голосу країни" Dorofeeva рассказала о своей команде
Украинские звезды сфотографировались с животными из приюта для социального календаря. Фото
Украинские звезды сфотографировались с животными из приюта для социального календаря. Фото
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS