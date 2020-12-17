Глава МИД Канады не верит, что самолет МАУ в Иране разбился из-за человеческой ошибки

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань отметил, что его беспокоит качество информации о расследовании падения самолета "Международных авиалиний Украины", которую предоставляет Иран.

Самолет МАУ, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана Фото: EPA

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань не верит, что причиной падения в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" является человеческая ошибка. Об этом он сказал в интервью CBC 15 декабря.

При этом он не уточнил, что считает настоящей причиной катастрофы. Канадский министр также отметил, что его беспокоит качество информации о расследовании падения самолета, которую предоставляет Иран. Он добавил, что будет ставить под сомнение все.

Шампань подчеркнул, что разобраться в случившемся было сложно, поскольку у Канады нет доступа к свидетелям, уликам и подозреваемым. Он сказал, что продолжит требовать от Ирана ответов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе.