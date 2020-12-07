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ПРОИСШЕСТВИЯ

Мамедов: За полтора месяца Украина не получила никаких материалов от Ирана по авиакатастрофе МАУ

В переговорах с Ираном о катастрофе самолета МАУ, которые не дают результата, нет никакого смысла, заявил замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Мамедов: Пока следствие в Украине и Иране идет отдельным путем
Мамедов: Пока следствие в Украине и Иране идет отдельным путем
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

За полтора месяца Киев не получил никаких материалов от Ирана по авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом 7 декабря в ходе встречи с иранским послом заявил замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, сообщает сайт Офиса генпрокурора.

Мамедов отметил, что последний раунд переговоров состоялся в Тегеране еще в октябре, однако за прошедшее время Иран так и не передал украинскому следствию обещанные материалы и доказательства.

"Пока следствие в Украине и Иране идет отдельным путем, хотя обе стороны заинтересованы в объективном расследовании сбивания украинского самолета. И ненадлежащее исполнение достигнутых договоренностей не дает нам пока возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров. Нет смысла проводить переговоры ради самого процесса, важны – эффективное сотрудничество и результат. И ответы мы должны предоставить как можно быстрее, ведь уже в январе годовщина авиакатастрофы", – подчеркнул Мамедов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

Украина как государство ведет переговоры с Ираном вместе с другими странами, чьи граждане погибли на борту самолета. Эти переговоры начались 29 июля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что первый раунд переговоров продолжался 11 часов. По их итогам стороны не договорились о сумме компенсаций за сбитый Boeing.

19 октября в Иране стартовал второй этап переговоров. Киев заявлял, что хочет выяснить все обстоятельства ракетного удара по самолету. По итогам первого дня Енин сообщал, что Иран готов выплатить одинаковые компенсации родственникам жертв катастрофы, независимо от их гражданства. Второй раунд переговоров завершился 20 октября.

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, МАУ, Тегеран, Гюндуз Мамедов, крушение самолета МАУ в Иране
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