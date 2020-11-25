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Власти Ирана заявили, что выплатят компенсации родственникам погибших в сбитом самолете МАУ

Вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди заявила, что Иран несет ответственность перед семьями погибших во время крушения самолета "Международных авиалиний Украины", который 8 января направлялся из Тегерана в Киев.

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В Тегеране погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа рейса PS752
В Тегеране погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа рейса PS752
Фото: EPA

Иран обещает компенсировать убытки из-за крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в соответствии с международными нормами и стандартами. Об этом 25 ноября заявила вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди, сообщает IRNA.

"Мы ответственны перед семьями погибших в том, что касается правовой стороны и финансовой компенсации. Мы рассматриваем международные прецеденты и процедуры. Определяется принцип равенства всех погибших, независимо от их гражданства", – сказала она.

По информации агентства, заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд также 28 октября заявлял, что Иран готов ускорить переговоры с Украиной и наказать виновных.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

Украина как государство ведет переговоры с Ираном вместе с другими странами, чьи граждане погибли на борту самолета. Эти переговоры начались 29 июля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что первый раунд переговоров продолжался 11 часов. По их итогам стороны не договорились о сумме компенсаций за сбитый Boeing.

19 октября в Иране стартовал второй этап переговоров. Киев заявлял, что хочет выяснить все обстоятельства ракетного удара по самолету. По итогам первого дня Енин сообщал, что Иран готов выплатить одинаковые компенсации родственникам жертв катастрофы, независимо от их гражданства.

20 октября в Иране завершился второй раунд переговоров украинской и иранской сторон по поводу сбитого самолета МАУ. Переговоры должны продолжиться в конце ноября – начале декабря.

Теги: Украина, МИД, самолет, авиалинии, крушение, Тегеран, жертвы, выплаты, авиакомпания, крушение самолета МАУ в Иране, компенсация
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