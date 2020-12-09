Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе – Енин

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что правительство Ирана планировало заложить в бюджете на 2021 год €200 млн для компенсации родным погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины".

Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом в эфире "Громадського радіо" 8 декабря заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По его словам, правительство Ирана отозвало предложение по закладыванию в бюджете на 2021 год €200 млн для компенсации родным погибших в авиакатастрофе.

"Предполагалось, что €200 млн выделят именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе, но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций", – заявил Енин.

Он отметил, что о размере компенсаций пока не начинали переговоры с иранской стороной.

"Позиция Украины исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества иранской стороны, в частности, с Украиной по обеспечению объективного и беспристрастного расследования катастрофы", – подчеркнул замминистра.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.