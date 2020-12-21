Иран сообщил, что завершил технический отчет о крушении самолета МАУ

В ближайшие дни иранские власти опубликуют технический отчет о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины".

Украинский самолет, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана Фото: EPA

Иран завершил технический отчет о катастрофе пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" возле Тегерана, вскоре его опубликуют. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает агентство MEHR.

По его словам, отчет будет опубликован и доставлен украинской стороне сегодня или завтра (21–22 декабря).

Также Хатибзаде раскритиковал позицию Канады по поводу крушения самолета. Ранее глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань говорил, что не верит, что причиной падения самолета является человеческая ошибка. Представитель МИД Ирана считает подобные заявления канадских властей "навязчивыми и неприемлемыми".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе.