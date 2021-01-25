Украина обжаловала полномочия делегации России в ПАСЕ

Член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что 38 делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали обжалование полномочия делегации России.

Первая часть очередной сессии ассамблеи 2021 года пройдет с 25-го по 28 января в смешанном формате Фото: Conseil de l'Europe / Twitter

Украинская делегация на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обжаловала полномочия делегации России. Об этом 25 января сообщил народный депутат от "Европейской солидарности", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Украинская делегация в ПАСЕ только что оспорила полномочия делегации России в Ассамблее", – заявил он.

По его словам, Украину поддержало 38 делегатов ПАСЕ при 30-ти необходимых для принятия решения.