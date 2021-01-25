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Украина обжаловала полномочия делегации России в ПАСЕ

Член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что 38 делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали обжалование полномочия делегации России.

Первая часть очередной сессии ассамблеи 2021 года пройдет с 25-го по 28 января в смешанном формате
Первая часть очередной сессии ассамблеи 2021 года пройдет с 25-го по 28 января в смешанном формате
Фото: Conseil de l'Europe / Twitter

Украинская делегация на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обжаловала полномочия делегации России. Об этом 25 января сообщил народный депутат от "Европейской солидарности", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Украинская делегация в ПАСЕ только что оспорила полномочия делегации России в Ассамблее", – заявил он.

По его словам, Украину поддержало 38 делегатов ПАСЕ при 30-ти необходимых для принятия решения.

Он сообщил, что далее вопрос пойдет в Мониторинговый комитет. По его словам, там подготовят доклад, и его направят в процедурный комитет для подготовки мнения.

После этого, по словам Гончаренко, подготовленные доклад и мнение вынесут на рассмотрение Ассамблеи для окончательного решения.

Как сообщается на сайте ПАСЕ, первая часть очередной сессии ассамблеи 2021 года пройдет с 25-го по 28 января в смешанном формате, что даст возможность членам ПАСЕ участвовать в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге. 

Теги: Россия, Украина, ПАСЕ, Алексей Гончаренко, Европа
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