Украинская делегация в ПАСЕ инициирует дискуссию о ситуации с правами человека в Крыму

Глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева отметила, что ее инициативу обсудить ситуацию в Крыму поддержал представитель Литвы.

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева сообщила 25 января в Telegram, что инициировала заседание по вопросу оккупированного Россией Крыма.

"Подняла вопрос о возвращении дискуссии о нарушении прав человека в Крыму, которую наша делегация инициировала для текущих дебатов на заседании политической группы Европейской народной партии (EНП). Меня поддержал коллега Зингерис Мануэлис (Литва) и наш коллега [нардеп от "Батьківщини" Сергей] Власенко, который вспомнил недавнее решение суда ЕСПЧ относительно межгосударственной жалобы Украины против России за нарушение прав человека в Крыму" – написала она.

По словам Мезенцевой, председательствующий поляк Александр Почей "предложил это решение на усмотрение коллег, если в зале ассамблеи будет такая инициатива для голосования".

"Надо набрать простое большинство, чтобы такие дебаты все же состоялись! Верим и работаем", – объяснила нардеп.

23 января издание LB.ua сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что в ПАСЕ отклонили обсуждение на ближайшей сессии ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. В то же время ассамблея проведет дебаты по высоким технологиям, свободе слова и об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

В 2014 году Россия оккупировала Крым, после чего на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека.

14 января 2021 года Европейский суд по правам человека большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму. Суд признал жалобы Украины "частично приемлемыми". По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого референдума.

Украина обвиняет Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.

Как сообщается на сайте ПАСЕ, первая часть очередной сессии ассамблеи 2021 года пройдет с 25-го по 28 января в смешанном формате, что даст возможность членам ПАСЕ участвовать в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге. В ходе сессии ассамблея изберет заместителя генерального секретаря Совета Европы, генерального секретаря ПАСЕ и судей от Греции и Швейцарии. Ассамблея определит свою окончательную повестку дня в день открытия сессии. Формат дебатов по общим вопросам не предусматривает принятия резолюции.