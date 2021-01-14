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ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы Украины против России по делу об аннексии Крыма

Европейский суд по правам человека 14 января принял решение о частичной приемлемости требований Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму.

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ЕСПЧ перешел к рассмотрению жалобы Украины по существу
ЕСПЧ перешел к рассмотрению жалобы Украины по существу
Фото: EPA

Европейский суд по правам человека большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму. Об этом 14 января сообщается на странице суда в Twitter.

Суд признал жалобы Украины "частично приемлемыми", говорится в сообщении.

"Победа. Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в Европейском суде по правам человека. Сегодня ЕСПЧ огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России (по Крыму) и перешел к рассмотрению дела по существу", – заявил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook. 

По словам министра, ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого референдума. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1334506303596755&id=100011121947008

В релизе (.pdf) речь идет о делах "Украина против России" №20958/14, содержание которого охватывает жалобы правительства Украины на нарушение Россией прав граждан, и №38334/18 (относительно массовых и систематических нарушений прав украинских граждан, которые незаконно удерживаются и преследуются на временно оккупированной территории Крыма и территории РФ). 

Первое заседание по иску №20958/14 состоялось 11 сентября 2019 года. Остальное общение с судом происходило письменно.

Украина обвиняет Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Россия, Крым, ЕСПЧ, Russia, Ukraine, Crimea, Европа, Европейский суд, нарушение
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