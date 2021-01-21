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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украина инициирует в ПАСЕ дебаты о нарушении Россией прав человека в Крыму

Формат дебатов по общим вопросам не предусматривает принятие резолюции.

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Российская делегация инициировала дебаты о русском языке в Украине, украинская о правах человека в оккупированном Крыму
Российская делегация инициировала дебаты о русском языке в Украине, украинская – о правах человека в оккупированном Крыму
Фото: EPA

Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы инициирует проведение дебатов о нарушении Россией прав человека во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий, пишет "Укринформ".

Савицкий сказал об этом, представляя проект повестки дня зимней пленарной сессии ассамблеи, которая состоится 25–29 января в Страсбурге. "Украинская делегация инициировала дебаты по общим вопросам о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе", – заявил генсек ПАСЕ.

Как сообщается на сайте ПАСЕ, первая часть очередной сессии ассамблеи 2021 года пройдет с 25 по 28 января в гибридном формате, что даст возможность членам ПАСЕ участвовать в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге. В ходе сессии ассамблея изберет заместителя генерального секретаря Совета Европы, генерального секретаря ПАСЕ и судей от Греции и Швейцарии. Ассамблея определит свою окончательную повестку дня в день открытия сессии.

Формат дебатов по общим вопросам не предусматривает принятие резолюции.

Во время зимней сессии ПАСЕ также могут (в случае окончательного утверждения) состояться дебаты об аресте и задержании российского оппозиционного политика Алексея Навального; об ухудшении ситуации в Беларуси; об угрозе свободе слова со стороны крупных технологических компаний.

Кроме этого, российская делегация инициировала дебаты о "запрете русского и других языков национальных меньшинств в Украине".

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала военную агрессию в Донецкой и Луганской областях Украины.

14 января 2021 года ЕСПЧ большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму. Суд признал жалобы Украины "частично приемлемыми". По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого референдума.

Украина обвиняет Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.

Теги: Россия, Крым, ПАСЕ, аннексия, дебаты
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