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Россия инициирует дебаты в ПАСЕ по украинскому языку

Члены российской делегации в ПАСЕ считают, что перевод сферы обслуживания в Украине на украинский язык является "агрессивной кампанией против русского языка".

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Российская делегация в ПАСЕ считает, что украинский закон "ущемляет права русского населения Украины"
Российская делегация в ПАСЕ считает, что украинский закон "ущемляет права русского населения Украины"
Фото: EPA

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы инициирует проведение дебатов по языковому вопросу в Украине. Об этом сегодня сообщил народный депутат ("Европейская солидарность"), член постоянной украинской парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Нардеп опубликовал фотокопию письма главы делегации РФ Петра Толстого к председателю ПАСЕ Хендрику Дамсу. В нем россияне утверждают, что вступление в силу ст. 30 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" стало этапом "тотальной украинизации общественной жизни в Украине". По мнению российской делегации, в Украине проходит "целенаправленная агрессивная кампания против русского языка", которая "ущемляет права русского населения Украины".

"Боюсь" огорчить российских "коллег" и, в частности, главу делегации Петра Толстого, но вас ввели в заблуждение собственные пропагандисты. Ничего подобного в Украине нет. Русскоязычные украинские граждане ни в какой защите не нуждаются, тем более – в вашей "защите". Лучше убирайтесь из Крыма и с Донбасса. Пишу вам это, как видите, на русском языке. Пока что жив", – написал Гончаренко.

В 2020 году Гончаренко уже заявлял российским СМИ, что русскоязычным украинцам защита России не нужна. Ранее, в 2010-х годах, Гончаренко сам выступал против "насильственной украинизации". Так, в 2011 году он заявлял в интервью "Украинской правде", что русский язык должен быть в Украине вторым государственным. Сохранился веб-архив странички с его сайта, на которой утверждается, что защита прав русскоязычных людей является для него принципиальным вопросом

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Теги: русский язык, ПАСЕ, Алексей Гончаренко, украинский язык
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