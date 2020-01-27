"Русскоязычным ваша защита не нужна". Гончаренко поговорил с российскими СМИ в Страсбурге. Видео
Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 27 января, в первый день работы зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге пообщался с представителями российских СМИ. Видео он обнародовал в YouTube. Нардеп назвал идиотским вопрос российской журналистки об "инициативе российской делегации по защите русскоязычных в Украине". "Сегодня русскоязычные люди воюют на востоке с вами, чтобы остановить вашу аннексию. Русскоязычным ваша защита не нужна. Я русскоязычный, родился и вырос в Одессе. И мне ваша защита не нужна. Вы убиваете таких, как я, людей, поэтому вы бандиты и убийцы. Не вы лично, но вы пропагандисты, и вам должно быть стыдно, и в определенном круге ада будете гореть и вы", – подчеркнул он. В первый день зимней сессии ПАСЕ депутаты оспорили полномочия делегации РФ. Украина принимает в ней участие после полугодового перерыва, связанного с возвращением в июне 2019-го полномочий российской делегации.
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