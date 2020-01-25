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Россия издревле демонстрирует дар воровать чужие территории и чужую историю – замглавы МИД Украины

Замглавы МИД Украины Василий Боднар считает, что Россия пытается поссорить Украину и Россию, манипулируя историей.

Боднар: Москва на чужой крови строила свою империю
Боднар: Москва на чужой крови строила свою империю
Фото: Vasyl Bodnar / Facebook

Россия манипулирует историей, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в статье для ZN.UA, опубликованной 25 января.

"Украина в течение последних лет ощутила на себе цену российской пропаганды, манипуляций и агрессии. Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси. Приписывать себе чужие победы и перекладывать на других собственную ответственность за преступления – классическая схема, используемая Кремлем для создания параллельной реальности, где российской элите легче господствовать и самоутверждаться", – написал дипломат.

По его словам, "история дает много примеров того, как Москва разжигала войны и на чужой крови лицемерно строила свою империю".

Боднар отметил, что в последнее время Россия пытается поссорить Польшу и Украину.

"Попытки России в течение последних лет после начала российской агрессии против Украины – непосредственно или с помощью своих агентов влияния и разных манипулятивных технологий – вбить "клин истории" в отношения между нашими народами провалились и не позволили их разработчикам достичь поставленной цели. И не достигнут, если мы и в дальнейшем будем действовать сообща и доверительно. Однако сегодня мы стали свидетелями новых попыток России манипулировать историей, чтобы в этот раз ударить в спину Польше, посеять зерно раздора в Европе, в который раз попытаться показать себя в "белом цвете", – считает дипломат.

Он заявил, что президент РФ Владимир "Путин и его приспешники развернули масштабную пропагандистскую кампанию по обвинению Польши в антисемитизме и ответственности за начало Второй мировой войны".

"На эти фальшивые упреки реакция украинской стороны должна быть однозначной: мы солидарны с Польшей!" – написал Боднар.

19 декабря 2019 года Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. 24 декабря российский лидер сказал, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и вела с ним переговоры. Путин утверждал, что тогдашний посол Польши в Германии Юзеф Липский якобы поддержал идею Гитлера выслать евреев из Польши в Африку.

28 декабря российского посла Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши, чтобы выразить протест против заявлений Путина.

29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Путина во лжи и заявил, что российский президент пытается таким образом прикрыть проблемы в своей стране.

5 января 2020 года президент Польши Анджей Дуда, который должен был ехать в Израиль на мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц, отказался от участия, потому что организаторы не хотели предоставлять ему слово. Среди приглашенных на церемонию в Израиле был и Путин.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Польша, МИД Украины, российская пропаганда, Василий Боднар
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