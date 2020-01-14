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Елена Рыковцева
Елена Рыковцева

Российская журналистка.


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Желание украинцев "отъ…битесь от нас" начинает сбываться. "Россию 1" зачищают от украинской тематики – Скабеевых задвинули, а Куликова выкинули

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А вот бывает очень полезно включить "Голубой огонек" на канале "Россия 1" в старо-новогоднюю ночь. Потому что там есть рекламные паузы. И в одной из них пошел новый рекламный ролик их "флагманской" передачи "60 минут". Ну, там такие виртуальные "занавесочки", через которые проходит много-много Скабеевых в разных пиджаках, потом много-много ее мужей Поповых, потом эти "занавесочки" начинают по очереди отщелкивать их регулярных гостей, начиная с их бесценного поляка Якуба Корейбы. И тут я еще подумала, что если такое же рекламное промо сделают Соловьеву с его "Вечером" и Куликову с его дневным шоу "Кто против", то нарезка гостей будет та же самая. Можно поменять только головы (вместе с пиджаками) ведущих, приклеить к ним эту же гостевую нарезку и таким образом сэкономить на производстве.

И тут промо-ролик заканчивается призывом смотреть это шоу в 12.50 (обычное дохлое время их первого выпуска) и... в 17.50 – новое время их второго выпуска, взамен выпуска в 19-часовой прайм! А на прайм ставят Малахова. То есть меняют местами. Сначала в дохлый ранний вечер супруги Скабеевы, а почетно на 19.00, под программу "Вести", – Малахов.

И тут я думаю: это ж они теперь должны выкинуть Куликова с его ненавистническим "украинским" шоу "Кто против", которое теперь просто локтями не протолкается между вот этими двумя выпусками шоу "60 минут", которые обычно тоже сплошь "украинские". Это же будет тотальная Украина без перерыва на Малахова с 12.50 до 19.00!

Проверяю сетку. Точно. Куликова выкинули.

Итак. Скабеевых задвинули. Куликова выкинули. Осталось сократить Соловьева до одного воскресного выпуска. И купить Славе Ковтуну билет в Киев в один конец. И пространство канала "Россия 1" сильно зачистится от украинской тематики. Но уже сейчас желание многих украинцев "отъ…битесь от нас" начинает частично сбываться. Неплохой шерсти клок с паршивых.

Источник: Елена Рыковцева / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, российская пропаганда, Ольга Скабеева, Елена Рыковцева
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