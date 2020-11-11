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Почти 30% украинцев считают русский язык угрозой независимости Украины – опрос

Почти половина украинцев считают русский язык историческим наследием Украины, которое нужно развивать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

52,2% опрошенных думают, что Украине стоит заставлять своих граждан уважать государственные символы и язык
52,2% опрошенных думают, что Украине стоит заставлять своих граждан уважать государственные символы и язык
Фото: depositphotos.com

29,6% украинцев считают русский язык угрозой независимости Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 ноября результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

49,8% респондентов считают русский язык историческим наследием Украины, которое нужно развивать.

В то же время 52,2% опрошенных думают, что Украине стоит заставлять своих граждан уважать язык, государственные символы и национальные традиции страны.

Опрос проводился с 17-го по 24 октября 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, кроме оккупированной АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6% для показателей близких к 50%, 2,2% – для показателей близких к 25%, 1,7% – для показателей близких к 10%, 1,1% – для показателей близких к 5%.

В 2012 году в Украине был принят закон "Об основах государственной языковой политики" (известный как закон Колесниченко – Кивалова), который существенно расширял использование региональных языков, если количество их носителей составляло не менее 10% от населения определенного региона, а в отдельных случаях – и менее 10%. После принятия этого закона в некоторых областях на востоке и юге Украины русский язык получил статус регионального. 

В 2018 году Конституционный Суд Украины постановил, что принятие закона Колесниченко – Кивалова не соответствовало процедуре рассмотрения законопроектов Верховной Радой.

Теги: Украина, русский язык, соцопрос, КМИС
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