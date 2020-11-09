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Александр Лиев
Александр Лиев

Бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым.


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Українська мова – це моя мова. Хотя в крымской средней школе у меня не было украинского языка

В моей крымской средней школе не было украинского языка, я равнодушен к свинине и не пью за "Будьмо". Признаюсь, я мало читал Шевченко, но наизусть знаю многое из Есенина, Пушкина и Лермонтова. Ни "тудой", ни "сюдой" нет в моем лексиконе и "Отче наш" я знаю лишь на русском. Разве я – украинец?

Все же я принимал военную присягу в украинской армии, а позже присягал украинскому народу, вступая на госслужбу. И для меня это были важные и осмысленные слова.

Уже в 30 лет выучил українську мову.

У 2009 році ми з дружиною вирішили, що в сім’ї з дітьми ми говоримо українською. Тоді ще ми жили в Сімферополі.

Українець – не той, хто народився в Україні, українець той, в кого діти українці, той, хто свідомо обрав Україну. Я обрав. Це мій свідомий вибір.

Моя країна, з якою поділяю її труднощі становлення, перешкоди. Країна, за яку хвилююся, ніби за рідну людину.

Тут чоловіки – працьовиті романтики, жінки – красуні та патріотки, літні люди – терплячі мудреці, а діти – втілення спільної надії та мрії, мрії про волю.

Моя країна має власну мову, та вона їй пасує. Я – українець!

Українська мова – це моя мова.

Вітаю вас, друзі! Согодні День украї́нської писемності та мови!

Источник: Александр Лиев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Крым, Украина, украинский язык, Александр Лиев, украинцы
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