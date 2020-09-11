Белорусский язык начинает входить в моду и становиться языком Минска. 15 лет назад тренд был противоположным

Демография Беларуси, или еще одна причина, почему Путин спешит.

Итак, то, что количество сторонников сближения с РФ уменьшается год от года, показывает социология. Сегодня максимальный "электоральный резерв" пророссийской партии в Беларуси не превышает 20%. И он уменьшается. Первая причина спешки России.

Но есть еще одна причина, которая, на первый взгляд, неожиданная.

Для "русского мира" нужны русские. И тут проблема. В 1999 году 11,4% населения в графе национальность заявили, что они русские. В 2009 году этот процент уменьшился до 8,4%. Интересная динамика, если учесть, что с 2003 года основой миграционного прироста населения являются как раз переселенцы из РФ. Но идем дальше – перепись 2019 года. И тут динамика подтверждается. Лишь 7,5% населения заявили, что они русские. То есть значительная часть выходцев из РФ после определенного количества лет, прожитых в Беларуси, перестает себя ассоциировать с русской нацией. Тревожная тенденция для РФ. И это несмотря на "интеграционную риторику" и т.д.

Самое интересное, что данный процесс не затрагивает представителей других национальностей. Количество украинцев, евреев, армян, татар и даже немцев увеличилось. Польская диаспора "потеряла" за 10 лет менее 7 тыс. человек. А вот "русских" стало меньше сразу почти на 80 тыс.

Наибольшая доля русских – в Витебской и Гомельской областях. А вот наименьшая... в Могилевской. Да, это восток Беларуси, но там русская диаспора переваривается быстрее всего.

При этом часть русских в качестве родного языка указывают белорусский (процент понемногу растет), польский и украинский.

И, наконец, по вопросам использования языка дома. Белорусский начинает входить в моду и становиться языком столицы. Так, количество минчан, которые заявили, что разговаривают по-белорусски дома, выросло до 34%. Притом что показатели среди городского населения колеблются от 12% до 24%. И чем ближе к столице либо областным городам, тем они становятся... выше. Еще 15 лет назад тренд был противоположным. Это позитивная динамика.

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора