В Запорожье русский язык решением суда лишили статуса регионального

В 2006 году Запорожский горсовет принял решение о предоставлении русскому языку статус регионального. Окружной административный суд признал это решение незаконным.

Запорожский окружной административный суд признал решение Запорожского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального противоправным. Об этом 4 ноября в Facebook написал депутат Запорожского горсовета Андрей Согорин.

"Выиграл суд у Запорожского городского совета. Решение Запорожского городского совета от 5 июля 2006 года "О предоставлении русскому языку в городе Запорожье статуса регионального языка" признано противоправным и недействительным", – написал депутат.

В 2006 году русский язык был признана региональным на территории Запорожья на основании Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Депутаты Запорожского горсовета обращались в Верховную Раду по поводу предоставления русскому языку статуса второго государственного языка, написало 5 ноября Общественное.

В 2017 на рассмотрение горсовета уже выносили проект об отмене решения о предоставлении русскому языку статуса регионального, но нужного для принятия решения количества голосов не набралось.

Согорин обратился с иском об отмене в суд в апреле 2020 года.

Адвокат Сергей Лышенко написал 5 ноября в Facebook, что позиция Запорожского горсовета, который являлся ответчиком в деле, постоянно менялась.

"Сначала мы отрицаем, потому что депутаты не проголосовали за решение об отмене и не дадим вам документы. Потом – уважаемый суд, возьмите все документы и вообще полагаемся на ваше усмотрение. Когда было объявлено о коалиции [мэра Запорожья Влаимира] Буряка с ОПЗЖ, позиция вновь изменилась – мы против, потому что это нарушает хартию о защите языков национальных меньшинств", – написал адвокат.

Он подчеркнул, что впервые в суде с Запорожским горсоветом не ставили задачу на затягивание процесса.