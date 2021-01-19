Комитет ПАСЕ проведет заседание по Навальному. Делегация РФ пыталась его заблокировать – СМИ

В заседании комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам, на котором обсудят отравление и арест российского оппозиционера Алексея Навального, примет участие ведущий расследователь группы Bellingcat Христо Грозев, сообщает LB.ua. Он занимался расследованием причастности ФСБ РФ к отравлению.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека большинством голосов принял решение о слушании дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, оно состоится 19 января, сообщил LB.ua источник в ПАСЕ.

Вместо российского оппозиционера, как это ранее планировалось, в заседании примет участие его близкий соратник, глава региональных штабов ФБК Леонид Волков. Также на заседании будет Христо Грозев – ведущий расследователь группы Bellingcat, которая опубликовала расследование об участии сотрудников ФСБ в отравлении Навального.

Вместе с тем российская делегация пыталась заблокировать проведение заседания. LB.ua получило письмо, которое глава российской делегации в ПАСЕ Петра Толстой отправил профильному комитету ассамблеи. В этом обращении он обвинил комитет в "разжигании антироссийских настроений", а материалы об отравлении Навального он назвал "ничем не подтвержденными".

"На заседании комитета 8 декабря 2020 года члены российской делегации обратили внимание коллег на тот факт, что Навальный получил все необходимое первое медицинское лечение в России. Однако наши аргументы остались неуслышанными из-за изначальной антироссийской направленности, которая была заметна в пояснительной записке, в основе которой лежат ничем не подтвержденные утверждения о его "отравлении", – писал Толстой.

Он заявил, что слушания по Навальному организованы с единственной целью – "подтвердить заранее определенные версии и усилить антироссийские настроения в Ассамблее". Толстой добавил, что российская делегация не примет участие в слушаниях.

Поднять в ПАСЕ вопрос об отравлении Навального обещала 17 января глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Этот кейс украинская делегация хотела использовать для обжалования полномочий РФ в ПАСЕ.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сперва политик лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику "Шарите".

В организме политика нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. 18 января Навального арестовали на 30 суток.