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Полицейского из Самары подозревают в "сливе" данных о перелетах отравителей Навального – СМИ

14 декабря было обнародовано расследование журналистов, в котором сообщалось, что российского оппозиционера Алексея Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. Теперь против самарского полицейского Кирилла Чупрова открыли дело, его подозревают в сливе данных о перелетах, которые впоследствии использовали журналисты, сообщает "РБК".

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Навальный пролежал 18 дней в коме после отравления ядом из группы "Новичок"
Навальный пролежал 18 дней в коме после отравления ядом из группы "Новичок"
Фото: EPA

29 декабря в России открыли уголовное дело против сотрудника отдела полиции №6 Самары Кирилла Чупрова. Его подозревают в распространении данных о перелетах, которые использовали журналисты во время расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает "РБК", ссылаясь на источники.

Против полицейского открыли дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса России). По версии следствия, Чупров предоставил информацию из базы данных "Розыск магистраль" постороннему лицу, рассказал источник.

В пресс-службе Самарского районного суда Самары "РБК" подтвердили, что Чупрова отправили под домашний арест.

По словам источника, знакомого с ходом расследования, накануне ареста Чупрова в Самару приезжала группа сотрудников ФСБ из центрального аппарата. 

Чупрова проверят на предмет того, что информация, которой он поделился с посторонним, могла касаться авиаперелетов вероятных отравителей Навального.

По словам собеседника "РБК", в отношении еще одного сотрудника этого же отдела полиции №6, начальника дежурной части, проводится служебная проверка.

Источник добавил, что на Чупрова следователи вышли, проанализировав запросы, которые поступали в базу данных "Розыск магистраль".

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел экстренно сел в Омске. Сперва политик лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику "Шарите". 

В организме политика нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительстволаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. 18 января Навального арестовали на 30 суток.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Самара, полицейский, отравление Навального
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