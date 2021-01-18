Порошенко об аресте Навального: Кремлевский режим в очередной раз расписывается в собственной слабости и лицемерии

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал лишить Россию права голоса в ПАСЕ за арест оппозиционера Алексея Навального.

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко на своей странице в Facebook заявил, что арест российского оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о слабости властей РФ.

"Арест Навального преступным путинским режимом – очередной опасный вызов для всего демократического мира. Москва давно перешла все "красные линии", за что получила и продолжает получать оправданное наказание. Свобода слова и собраний, права человека, свобода деятельности оппозиции для Кремля – реальная угроза устойчивости режима. В эти дни солидарного осуждения очередного преступления российских властей убежден, что без ответа он не останется. Если Кремль продолжает не слышать законных призывов, должны ему помочь дополнительными санкционными ограничениями, начиная лишением права голоса в ПАСЕ", – подчеркнул Порошенко.

Он призвал освободить Навального, несмотря на его заявления о том, что оккупированный Крым не нужно возвращать Украине.

"Несмотря на то, что наши подходы с Навальным по вопросу Крыма диаметрально противоположны, присоединяюсь к требованию мира по уважению к демократическим ценностям и его немедленному освобождению, как и сотен политзаключенных и заложников Кремля, в том числе украинских граждан. Встречать его возвращение на родину нормальная власть должна была не угрозой тюрьмы, а перспективой проведения всеобъемлющего и достоверного расследования попытки его отравления. Однако это точно не о кремлевском режиме, который в очередной раз расписывается в собственной слабости и лицемерии", – резюмировал Порошенко.

17 января Навальный вернулся в Россию после лечения от последствий отравления в клинике "Шарите" в Германии. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего суд арестовал его на 30 суток.

Изначально самолет, на котором из Берлина летел оппозиционер, планировали посадить во Внуково, там начали собираться сторонники Навального. Во Внуково силовики задержали более 30 человек.

С 29 декабря 2020 года Навальный находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" для задержания оппозиционера по делу "Ив Роше". Приговор по нему вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы ФСИН. В ведомстве заявили, что политик не выполнял возложенные на него судом обязанности и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.