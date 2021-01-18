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Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


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Украинская делегация в ПАСЕ хочет поднять вопрос о Навальном. А он уже извинился за свои слова, что Крым не надо возвращать Украине?

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Украинская делегация в ПАСЕ во главе с новым председателем Марией Мезенцевой хочет поднять в Ассамблее вопрос о Навальном.

Видимо, я что-то пропустил. Навальный уже извинился за свои слова о том, что Крым не бутерброд и его возвращать Украине не надо? Если нет, то с какого перепугу новая глава делегации озаботилась судьбой этого недофюрера? Пусть еще поднимет в ПАСЕ вопрос о том, что ее бойфренд открывает магазины в Питере и Москве. Или вести бизнес со страной-агрессором можно, как можно Навальному утверждать, что Крым – это Россия?

Новой главе нашей делегации неплохо бы разобраться с этими вопросами. Хотя я уверен, что во фракции "слуг" и у Зеленского тут не увидят противоречий. Ведь, например, на канале СТС в России начинают показывать программу "Лига смеха", которая мне когда-то нравилась. Просто "Квартал" продал формат россиянам. А учитывая, кто у нас президент, глава СБУ и глава их партии, то осуждения не будет. Парни просто в России бабло зарабатывают.

Судьба же Навального меня начнет интересовать после того, как он вспомнит, что Крым – это Украина. То, что он шатает режим Путина, – это плюс. Но то, что он ничем не лучше Путина, а такой же имперец – это факт, а не только минус. И пусть его судьбой озаботятся те, кто его сейчас разыгрывают в большой игре, а не представители Украины в ПАСЕ. А я в сортах дерьма разбираться не планирую.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, Крым, Украина, Алексей Навальный, ПАСЕ, Борислав Береза, Мария Мезенцева
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