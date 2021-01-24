На следующей неделе ПАСЕ проведет зимнее пленарное заседание

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) с 25-го по 28 января проведет зимнее пленарное заседание 2021 года. Оно пройдет в гибридном формате, что позволит членам ПАСЕ принять участие удаленно или лично в Страсбурге (Франция). Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.
"Ассамблея обсудит этические, правовые и практические соображения по вакцинам против COVID-19. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выступит перед парламентариями во время дебатов", – говорится в сообщении.
Накануне сессии поступили предложения обсудить в рамках срочных дебатов с принятием резолюции, в частности:
Поданы также запросы на обсуждение текущих событий:
"Другие темы в повестке дня включают этническое профилирование в Европе, ограничения деятельности неправительственных организаций в государствах – членах Совета Европы и дискриминацию лиц, страдающих хроническими и длительными заболеваниями", – сообщается в анонсе.
Во время сессии ассамблея будут выбирать:
В ПАСЕ отметили, что выборы пройдут путем индивидуального электронного голосования.
В 2020 году осеннюю и летнюю пленарные сессии ПАСЕ отменяли из-за вспышки коронавируса. Последний раз делегаты ассамблеи собирались в январе 2020 года.