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В ПАСЕ отклонили предложение России о дебатах по украинскому языку – нардеп

Член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко назвал манипуляцией попытку представителей РФ добиться дебатов в ассамблее по вопросу украинского языка.

По данным Гончаренко, письмо от россиян получил председатель ПАСЕ
По данным Гончаренко, письмо от россиян получил председатель ПАСЕ
Фото: Совет Европы / Facebook

Парламентская ассамблея Совета Европы не поддержала предложение российской делегации провести дебаты о языковом вопросе в Украине. Об этом сообщил 22 января в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Предложение РФ о проведении дебатов в ассамблее по украинскому языковому закону бюро ПАСЕ отклонило. Манипуляция не прошла", – написал он.

20 января Гончаренко опубликовал фотокопию письма главы делегации РФ Петра Толстого к председателю ПАСЕ Хендрику Дамсу. В нем россияне утверждают, что вступление в силу ст. 30 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" стало этапом "тотальной украинизации общественной жизни в Украине". По мнению российской делегации, в Украине проходит "целенаправленная агрессивная кампания против русского языка", которая "ущемляет права русского населения Украины".

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Некоторые положения закона, которые касаются сферы обслуживания, вступили в силу 16 января 2021 года.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Теги: Россия, ПАСЕ, языковой закон, Алексей Гончаренко, украинский язык, дебаты, Петр Толстой
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