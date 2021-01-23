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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В ПАСЕ отклонили дебаты по Крыму – СМИ

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет с 25-го по 28 января сессию, на которой будут обсуждать высокие технологии, свободу слова и отравление российского оппозиционера Алексея Навального, сообщили источники издания LB.ua.

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Первая часть очередной сессии ассамблеи 2021 года пройдет в гибридном формате
Первая часть очередной сессии ассамблеи 2021 года пройдет в гибридном формате
Фото: EPA

В Парламентской ассамблее Совета Европы отклонили обсуждения ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму на сессии, которая пройдет с 25-го по 28 января. Об этом изданию LB.ua сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В ПАСЕ отклонили дебаты по ситуации с правами человека в Беларуси. В то же время ассамблея проведет дебаты по высоким технологиям, свободе слова и об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Первая часть очередной сессии ассамблеи 2021 года пройдет с 25-го по 28 января в гибридном формате, что даст возможность членам ПАСЕ участвовать в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге. В ходе сессии ассамблея изберет заместителя генерального секретаря Совета Европы, генерального секретаря ПАСЕ и судей от Греции и Швейцарии. Ассамблея определит свою окончательную повестку дня в день открытия сессии.

Российская делегация инициировала дебаты о "запрете русского и других языков национальных меньшинств в Украине".

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала военную агрессию в Донецкой и Луганской областях Украины. 14 января 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму. Суд признал жалобы Украины "частично приемлемыми". По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого референдума.

Украина обвиняет Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.

Теги: Россия, Крым, Беларусь, оппозиция, ЕСПЧ, Алексей Навальный, ПАСЕ, агрессия, аннексия
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