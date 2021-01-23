В ПАСЕ отклонили дебаты по Крыму – СМИ

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет с 25-го по 28 января сессию, на которой будут обсуждать высокие технологии, свободу слова и отравление российского оппозиционера Алексея Навального, сообщили источники издания LB.ua.

В Парламентской ассамблее Совета Европы отклонили обсуждения ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму на сессии, которая пройдет с 25-го по 28 января. Об этом изданию LB.ua сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В ПАСЕ отклонили дебаты по ситуации с правами человека в Беларуси. В то же время ассамблея проведет дебаты по высоким технологиям, свободе слова и об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Первая часть очередной сессии ассамблеи 2021 года пройдет с 25-го по 28 января в гибридном формате, что даст возможность членам ПАСЕ участвовать в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге. В ходе сессии ассамблея изберет заместителя генерального секретаря Совета Европы, генерального секретаря ПАСЕ и судей от Греции и Швейцарии. Ассамблея определит свою окончательную повестку дня в день открытия сессии.