Зеленский дважды предлагал Дубинскому добровольно выйти из фракции, но тот отказался – СМИ

По данным "Бабеля", народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский отказался от предложения президента Украины Владимира Зеленского выйти из фракции. Между ними возник спор, который длился 30 минут, пишет "Украинская правда".

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании парламентской фракции "Слуга народа" 25 января предложил нардепу Александру Дубинскому выйти из ее состава. Об этом издание "Бабель" сообщило, ссылаясь на источники в руководстве фракции.

По данным журналистов, президент мотивировал свое предложение тем, что дальнейшее пребывание Дубинского в составе фракции будет наносить вред ее репутации.

Нардеп, против которого 11 января минфин США ввел санкции, отказался покидать монобольшинство и пожаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа), отмечает издание.

LB.ua пишет, что Зеленский дважды повторял свою просьбу.

"Украинская правда" отметила, что между Зеленским и Дубинским возник спор, который продолжался 30 минут. Собеседник журналистов рассказал: президент на заседании фракции говорил, что еще до санкций предупреждал нардепа и просил его не впутываться в ситуацию с пленками и не связываться с внефракционным нардепом Андреем Деркачем, так как тот якобы является агентом ФСБ.

Кроме того, Зеленский, по данным источника "Украинской правды", напомнил Дубинскому, что тот "раскалывал фракцию все время" и его "журналистская деятельность" во время депутатства снижала рейтинг и имидж фракции.

Дубинский кричал, якобы нардеп Анастасия Радина, которая раньше работала в ЦПК, изменила Украине, работает на иностранные спецслужбы, а "шабунята и соросята" его оклеветали и ввели Зеленского в заблуждение, рассказал собеседник СМИ.

Президент, по данным издания, обвинения Дубинского в сторону Центра противодействия коррупции "назвал детскими, объяснив, что "это не ветвь власти, а общественная организация, чтобы ее критиковать".

Глава государства предложил фракции собрать голоса "за" и "против" Дубинского, а сам готов встретиться с руководством фракции и обсудить, что делать дальше.

"Собеседник убежден, что ключевой месседж – Дубинский должен уйти, а сам Зеленский не хочет решать проблему с санкциями", – говорится в материале "Украинской правды".

11 января США включили в санкционный список 11 физических лиц и организаций из Украины. Под санкции кроме Дубинского, попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира".

"Я не уверена, что банки, например, в Российской Федерации или в Китае будут использовать список OFAC для того, чтобы мониторить своих клиентов. Но банки в странах ЕС, Швейцарии, Великобритании, Соединенных Штатах Америки и в Украине пользуются этим списком для того, чтобы определять клиентов с повышенным риском или необоснованно высоким риском. То есть попадание человека в этот список означает, что любым американским компаниям будет запрещено вообще иметь финансовые отношения с этим лицом, запрещено иметь финансовые отношения с компаниями, которые связаны с этим лицом", – рассказывала Каленюк.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.