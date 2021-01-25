Зеленский дважды предлагал Дубинскому добровольно выйти из фракции, но тот отказался – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании парламентской фракции "Слуга народа" 25 января предложил нардепу Александру Дубинскому выйти из ее состава. Об этом издание "Бабель" сообщило, ссылаясь на источники в руководстве фракции.
По данным журналистов, президент мотивировал свое предложение тем, что дальнейшее пребывание Дубинского в составе фракции будет наносить вред ее репутации.
Нардеп, против которого 11 января минфин США ввел санкции, отказался покидать монобольшинство и пожаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа), отмечает издание.
LB.ua пишет, что Зеленский дважды повторял свою просьбу.
"Украинская правда" отметила, что между Зеленским и Дубинским возник спор, который продолжался 30 минут. Собеседник журналистов рассказал: президент на заседании фракции говорил, что еще до санкций предупреждал нардепа и просил его не впутываться в ситуацию с пленками и не связываться с внефракционным нардепом Андреем Деркачем, так как тот якобы является агентом ФСБ.
Кроме того, Зеленский, по данным источника "Украинской правды", напомнил Дубинскому, что тот "раскалывал фракцию все время" и его "журналистская деятельность" во время депутатства снижала рейтинг и имидж фракции.
Президент, по данным издания, обвинения Дубинского в сторону Центра противодействия коррупции "назвал детскими, объяснив, что "это не ветвь власти, а общественная организация, чтобы ее критиковать".
Глава государства предложил фракции собрать голоса "за" и "против" Дубинского, а сам готов встретиться с руководством фракции и обсудить, что делать дальше.
"Собеседник убежден, что ключевой месседж – Дубинский должен уйти, а сам Зеленский не хочет решать проблему с санкциями", – говорится в материале "Украинской правды".
11 января США включили в санкционный список 11 физических лиц и организаций из Украины. Под санкции кроме Дубинского, попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.
22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира".
"Я не уверена, что банки, например, в Российской Федерации или в Китае будут использовать список OFAC для того, чтобы мониторить своих клиентов. Но банки в странах ЕС, Швейцарии, Великобритании, Соединенных Штатах Америки и в Украине пользуются этим списком для того, чтобы определять клиентов с повышенным риском или необоснованно высоким риском. То есть попадание человека в этот список означает, что любым американским компаниям будет запрещено вообще иметь финансовые отношения с этим лицом, запрещено иметь финансовые отношения с компаниями, которые связаны с этим лицом", – рассказывала Каленюк.
По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").
Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.
Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.
На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.