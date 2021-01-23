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После санкций США. Дубинский сообщил, что Monobank предложил ему закрыть счета

Народный депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что не будет закрывать счета в Monobank.

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11 января США ввели санкции против семи граждан Украины, Дубинский в их числе
11 января США ввели санкции против семи граждан Украины, Дубинский в их числе
Фото: Слуга народу / Facebook

Народный депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил 22 января в Facebook, что Monobank предложил закрыть его счета.

"Дорогой друг-банкир. Работники созданного тобой Monobank засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием усиленно предлагают мне закрыть счет в этом банке. Ну чтобы якобы не иметь им лишних проблем. Так ты передай им, что я этого делать не буду. Принципиально", – написал он.

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/3902710713113791

Дубинский не уточнил, к кому обращается в своем посте. Одним из сооснователей Monobank является экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Он пока не комментировал публикацию Дубинского.

11 января США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины. Среди них были Дубинский, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира".

"Я не уверена, что банки, например, в Российской Федерации или в Китае будут использовать список OFAC для того, чтобы мониторить своих клиентов. Но банки в странах ЕС, Швейцарии, Великобритании, Соединенных Штатах Америки и в Украине пользуются этим списком для того, чтобы определять клиентов с повышенным риском или необоснованно высоким риском. То есть попадание человека в этот список означает, что любым американским компаниям будет запрещено вообще иметь финансовые отношения с этим лицом, запрещено иметь финансовые отношения с компаниями, которые связаны с этим лицом", – рассказывала Каленюк.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, санкции, банки, Дарья Каленюк, выборы в США, Александр Дубинский
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