Офис генпрокурора открыл в отношении Дубинского два производства – ЦПК

По данным Центра противодействия коррупции, в отношении народного депутата от "Слуга народа" Александра Дубинского открыли производства по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

8 декабря в ЦПК сообщали, что в отношении Дубинского открыто производство по статье о госизмене Фото: НАШ / Facebook

Офис генерального прокурора Украины открыл в отношении народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского уголовные производства по двум статьям. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции на своей странице в Facebook.

"Офис генпрокурора после обращений ЦПК наконец начал против Дубинского уголовные производства по двум статьям: уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", – говорится в сообщении.

В октябре прошлого года ЦПК сообщал, что в декларации Дубинского указано не все его имущество, некоторое записано на его мать и бывшую жену Олесю Цыбко. При этом активисты считают, что Дубинский мог зарегистрировать фиктивный развод, чтоб не декларировать записанное на Цыбко имущество.

"Дубинский и Цыбко могли расстаться "на бумаге" именно для того, чтобы не декларировать имущество неизвестного происхождения: деньги за, вероятно, заказные сюжеты Дубинского во время журналистской деятельности, деньги за возможное продвижение интересов олигарха [Игоря] Коломойского и т.д.", – прокомментировал юрист Денис Свириденко.

8 декабря в ЦПК сообщали, что Офис генпрокурора открыл в отношении Дубинского производство по статье о госизмене.