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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

США ввели новые санкции, вышло расследование о дворце Путина, глава ОБСЕ приехала в Украину. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий вторника, 19 января.

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США ввели новые санкции против "Северного потока 2"
США ввели новые санкции против "Северного потока – 2"
Фото: EPA

Новые санкции США

Министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных  в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти.

МИД Украины приветствовал это решение.

Кроме того, минфин США ввел санкции против украинской компании Fides Ship Management из-за транспортировки венесуэльской нефти. В санкционном списке США также оказались четыре судна, которыми руководит компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (ходят под флагом Камеруна).

...и против США

В МИД Ирана сегодня заявили о введении санкций против президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майкла Помпео, министра финансов Стивена Мнучина, главы ЦРУ Джины Хаспел и ряда других сотрудников нынешней американской администрации. 

ФБК опубликовал расследование о "дворце Путина" в Геленджике

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование о самом секретном и охраняемом объекте в России – доме президента РФ Владимира Путина в Краснодарском крае. На территории усадьбы есть порт, церковь и пограничный пункт. Имение обошлось друзьям Путина минимум в 100 млрд руб. ($1 млрд 356 млн 404 тыс.), считают авторы расследования.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомились с материалами этого расследования, но назвал его неправдой. 

Дональд Трамп записал прощальное обращение к американцам

Президент США Дональд Трамп в свой последний день у власти заявил, что его политическое движение "еще только начинается". Он отметил свою гордость тем, что "стал первым за десятилетия президентом, который не начал новой войны".

В Украину приехала с визитом новая глава ОБСЕ Анн Линде

В Киев сегодня прибыла глава МИД Швеции Анн Линде, которая в начале года вступила в должность председателя ОБСЕ. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что визит Линде в Киев (первый ее зарубежный визит после назначения на должность) свидетельствует о поддержке восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

На заседание трехсторонней группы по Донбассу явились "представители "ДНР" и "ЛНР"

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе возобновила работу в формате видеоконференции. Первое заседание провела подгруппа по безопасности 18 января. Сегодня заседала политическая подгруппа, и в ней приняли участие так называемые общественные советники от "ЛНР" и "ДНР", сообщил представитель Донецкой области в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш. Он подчеркнул, что координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель на все вопросы украинской стороны заявил только, что "на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников".

"Укрэнерго" заявила о критической ситуации с запасами угля из-за морозов

Похолодание в Украине привело к повышению нагрузки на тепловые электростанции. В течение недели все блоки ТЭС работали на угле, его запасы с ноября прошлого года уменьшились в 5,2 раза, сообщили в "Укрэнерго". В государственной энергетической компании подчеркнули, что никаких отключений потребителей или промышленных предприятий за прошедшую неделю не было.

АМКУ открыл дела против шести газсбытов из-за завышенных цен на газ для населения

Ценовые предложения газоснабжающих компаний для населения в среднем превышали цены их конкурентов на рынке до 40%. В АМКУ добавили, что подобные факты выявлены и в других регионах страны, исследования по ним уже завершаются.

В Украине прогнозируют "медленное затухание" заболеваемости COVID-19

Со следующей недели в Украине ожидается снижение заболеваемости COVID-19, в частности, этому будет способствовать действие "карантина зимних каникул". Об этом заявляют аналитики НАН Украины.

Сейчас самый высокий уровень заболеваемости – в Запорожской и Николаевской областях

Нацполиция Украины допросила автора "белорусских пленок" по делу Шеремета

Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар предоставил украинским следователям информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, заявили в полиции.

В МИД Беларуси, в свою очередь, заявили о готовности предоставить доказательства "мошеннических действий" Макара

Главу Конституционного Суда Тупицкого не пустили на работу

Отстраненного от должности судьи КСУ Александра Тупицкого сотрудники управления Госохраны не пустили в здание суда в связи с обращением Государственного бюро расследований. Тупицкий обратился в полицию и к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой.

Против нардепа Дубинского открыли два уголовных производства

Офис генпрокурора открыл в отношении народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского уголовные производства по двум статьям: уклонение от уплаты налогов и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, заявили в Центре противодействия коррупции. 8 декабря в ЦПК сообщали, что Офис генпрокурора открыл в отношении Дубинского производство по статье о госизмене.

В Украине отметили Крещение

В разных регионах страны христиане окунались в проруби – смотрите фоторепортаж.

Теги: Владимир Путин, США, Иран, газ, санкции, ОБСЕ, Павел Шеремет, Крещение, Донбасс, АМКУ, газопровод, контактная группа, Александр Дубинский, ФБК, Северный поток – 2, Александр Тупицкий, Анн Линде, ТКГ
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