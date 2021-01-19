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Зеленский заявил о "важном значении" территориальной целостности Украины для прибывшего в Киев нового председательствующего в ОБСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарубежный визит нового председателя ОБСЕ Анн Линде в Киев свидетельствует о поддержке вопросов восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Зеленский провел встречу с Линде в Офисе президента Украины
Зеленский провел встречу с Линде в Офисе президента Украины
Фото: Володимир Зеленський / Twitter

Прибывшая в Киев глава МИД Швеции Анн Линде, которая в начале года вступила в должность председателя ОБСЕ, заявила о "важном значении" восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом 19 января сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Приезд [Линде] в Украину свидетельствует о важном значении, которое шведское председательство будет придавать вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, установлению мира и соблюдению безопасности в Европе", – заявил Зеленский.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что первый зарубежный визит Линде именно в Киев свидетельствует о ее приоритетах на 2021 год.

Визит Линде в Киев запланирован на 19–20 января. В МИД Украины рассказывали, что Линде и Кулеба, в частности, обсудят ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта и поддержку деятельности ОБСЕ.

1 января Линде возглавила ОБСЕ на один год. Она подчеркнула, что в повестке дня в начале 2021 года будут вопросы урегулирования конфликтов и кризисов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Беларуси и Украине, а также вокруг Нагорного Карабаха, которые требуют постоянного внимания со стороны организации.

Теги: Крым, Украина, ОБСЕ, МИД Украины, Донбасс, МИД Швеции, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, безопасность, суверенитет, Анн Линде
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