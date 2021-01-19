Зеленский заявил о "важном значении" территориальной целостности Украины для прибывшего в Киев нового председательствующего в ОБСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарубежный визит нового председателя ОБСЕ Анн Линде в Киев свидетельствует о поддержке вопросов восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Прибывшая в Киев глава МИД Швеции Анн Линде, которая в начале года вступила в должность председателя ОБСЕ, заявила о "важном значении" восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом 19 января сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Приезд [Линде] в Украину свидетельствует о важном значении, которое шведское председательство будет придавать вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, установлению мира и соблюдению безопасности в Европе", – заявил Зеленский.

Радий вітати @AnnLinde на посаді діючої голови ОБСЄ. Ваш приїзд до України свідчить про важливе значення, яке шведське головування надаватиме питанню відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, встановленню миру та дотриманню безпеки у Європі. pic.twitter.com/WWw7rk8d9y — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2021