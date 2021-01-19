В Беларуси заявили о разоблачении бывшего спецназовца Макара, который дал показания по делу Шеремета

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил о наличии убедительных доказательств "мошеннических целей" бывшего заместителя командира белорусского спецподразделения "Алмаз" Игоря Макара.

Министерство иностранных дел Беларуси располагает ответом на аудиозапись, которую обнародовал бывший заместитель командира белорусского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар о планировании убийства украинского журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза, который опубликован на сайте ведомства 19 января.

"На самом деле этот индивид [так Глаз назвал Макара. – "ГОРДОН"] нам довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний. Мы также отметили реакцию наших украинских коллег, которые чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование. Притом понятно, что исключительно по политическим причинам", – заявил Глаз.

По словам пресс-секретаря МИД Беларуси, есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая "недвусмысленно демонстрирует мошеннические цели Макара".

Бывший спецназовец, по информации Глаза, трижды обращался в посольство Беларуси в Литве летом 2020 года.

"Из этих обращений совершенно понятны все его мотивы. Но мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла", – добавил представитель МИД.

Ведомство готовj придать гласности доказательства сегодня. Материалы переданы также Польше, Литве и Германии.

"В случае поступления готовы рассмотреть и обращение украинской стороны", – сообщил Глаз.

Макар 18 января рассказал, что по приезду в Украину его встретили спецслужбы, которые охраняли его круглосуточно. Он дал показания о причастности белорусских спецслужб к убийству Шеремета. Экс-спецназовец добавил, что рассказал украинским правоохранителям куда больше информации, чем ранее обнародовал в СМИ.