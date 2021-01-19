В Беларуси заявили о разоблачении бывшего спецназовца Макара, который дал показания по делу Шеремета

Министерство иностранных дел Беларуси располагает ответом на аудиозапись, которую обнародовал бывший заместитель командира белорусского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар о планировании убийства украинского журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза, который опубликован на сайте ведомства 19 января.
"На самом деле этот индивид [так Глаз назвал Макара. – "ГОРДОН"] нам довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний. Мы также отметили реакцию наших украинских коллег, которые чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование. Притом понятно, что исключительно по политическим причинам", – заявил Глаз.
По словам пресс-секретаря МИД Беларуси, есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая "недвусмысленно демонстрирует мошеннические цели Макара".
Бывший спецназовец, по информации Глаза, трижды обращался в посольство Беларуси в Литве летом 2020 года.
"Из этих обращений совершенно понятны все его мотивы. Но мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла", – добавил представитель МИД.
Ведомство готовj придать гласности доказательства сегодня. Материалы переданы также Польше, Литве и Германии.
"В случае поступления готовы рассмотреть и обращение украинской стороны", – сообщил Глаз.
Макар 18 января рассказал, что по приезду в Украину его встретили спецслужбы, которые охраняли его круглосуточно. Он дал показания о причастности белорусских спецслужб к убийству Шеремета. Экс-спецназовец добавил, что рассказал украинским правоохранителям куда больше информации, чем ранее обнародовал в СМИ.
Бельгийское издание EUobserver 4 января 2021 года опубликовало аудиозаписи разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в минском офисе Зайцева. Исходя из записи, Зайцев говорил, что задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно тогдашний президент Беларуси Александр Лукашенко и выделил на это $1,5 млн.
По словам Макара, он получил эту запись "от анонимных источников в КГБ тогда же, когда она была сделана, – в 2012 году".
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, поскольку "касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем".
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО, Антоненко находится под стражей уже больше года. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству Шеремета.