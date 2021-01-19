Бывший белорусский спецназовец дал показания в Украине по делу Шеремета

Белорусский экс-спецназовец Игорь Макар, который обнародовал записи, свидетельствующие о возможной причастности белорусских спецслужб к убийству журналиста Павла Шеремета, дал показания в Украине.

Бывший заместитель командира белорусского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар дал показания украинским правоохранителям по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом Макар 18 января сообщил изданию "Радыё Свабода".

Макар рассказал, что по приезду в Украину его встретили спецслужбы, которые охраняли его круглосуточно. Он отметил, что дал показания о причастности белорусских спецслужб к убийству Шеремета.

"Мы провели следственные действия и другие мероприятия в национальной полиции, после чего украинская сторона сообщила мне, что у них нет причин не доверять мне", – сообщил он.

Также экс-спецназовец добавил, что рассказал украинским правоохранителям куда больше информации, чем ранее обнародовал в СМИ. По его словам, он не рассказывал обо всем в медиа, так как опасался за безопасность определенных людей.

Бельгийское издание EUobserver 4 января 2021 года опубликовало аудиозаписи разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в минском офисе Зайцева. Исходя из записи, Зайцев говорил, что задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно тогдашний президент Беларуси Александр Лукашенко и выделил на это $1,5 млн.

По словам Макара, он получил эту запись "от анонимных источников в КГБ тогда же, когда она была сделана, – в 2012 году".

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, поскольку "касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем".

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО, Антоненко находится под стражей уже больше года. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству Шеремета.