"Начали выпадать зубы, я с собой их принес". Фигурант дела Шеремета Антоненко пожаловался на условия пребывания в СИЗО

Музыкант и доброволец Андрей Антоненко, который фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, рассказал, что ему оказывается квалифицированная помощь врачей, однако попросил "нормальные условия".

Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, музыкант и доброволец Андрей Антоненко 12 января во время заседания Шевченковского райсуда Киева рассказал Общественному об ухудшении состояния здоровья.

"У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все – последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия", – заявил он.

По информации УНИАН, суд приобщил еще 11 томов к делу об убийстве Шеремета. Следующее заседание по делу состоится 19 января. На нем суд перейдет к исследованию томов.

17 декабря 2020 года защита Антоненко ходатайствовала о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, так как состояние здоровья музыканта ухудшилось. Антоненко сообщал, что у него проблемы с сердцем и зубами. Тогда суд ходатейство отклонил, однако дал согласие на его этапирование в больницу.

"Сказывается это содержание. Ну, у меня проблемы с сосудами, а сейчас начались проблемы с ногой. Мне когда-то еще оперировали ноги. Тромбофлебит глубоких вен. Я не могу это объяснить, я не врач. И в груди начинает что-то болеть. Все как-то внезапно. Да и какое может быть моральное состояние у человека, который год находится в СИЗО?" – говорил он.

Врач Владислав Горбовец, который оперировал Антоненко в 2016 году, рассказывал, что осложнения болезни могут привести к смерти музыканта.

"Может быть развитие трофических язв. С тех пор, как он в СИЗО, все мои усилия насмарку. И я даже не о венозной недостаточности. Там очень много проблем. Мне было обидно видеть его в том состоянии, которое я увидел. В случае наступления осложнений, например, тромбофлебитов, возможен летальный случай. Не обязательно, но такая угроза есть", – рассказал он.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.