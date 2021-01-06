Геращенко: Украина начала экспертизу "белорусских записей" об убийстве Шеремета

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сомневается в том, что Беларусь будет содействовать расследованию дела об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.

Украинские эксперты проводят экспертизу аудиозаписей разговоров предположительно руководства КГБ Беларуси в рамках расследования дела по заказчикам убийства журналиста Павла Шеремета, заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Громадського радіо".

По словам Геращенко, экспертиза голосов проводится в Украине украинскими экспертами по фоноскопическим экспертизам. "Для образца, если нельзя человека для этого опросить лично, будут брать какое-то его публичное выступление и сравнивать с записью. В этом случае придется идти таким же путем. Экспертам необходимо время, это сложная техническая экспертная работа", – сказал замминистра. Результат исследования, по его словам, будет известен через несколько недель, возможно, месяц.

Он отметил, что поскольку преступление было совершено на территории Украины, то и расследование должно проводиться Украиной, а другие страны могут лишь оказывать содействие в расследовании в рамках международной правовой помощи.

"В случае с Беларусью, у меня есть сомнения, что она будут содействовать этому расследованию. Хотя было бы хорошо после установления лица, которое присутствует на пленках, его допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это разрешат сделать. Та же история со свидетелями. Страна может отказать в допросе свидетелей, и тут нет вариантов, как вынудить страну это сделать", – сказал Геращенко.

Замминистра добавил, что украинские следователи намерены допросить человека, опубликовавшего записи, чтобы узнать больше об обстоятельствах, при которых они были сделаны. Сейчас согласовывают дату и время встречи. Это происходит с привлечением третьей стороны – правоохранительных органов страны, на территории которой пройдет допрос, так как страна должна официально это разрешить.

Бельгийское издание EUobserver 4 января 2021 года опубликовало аудиозаписи разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в минском офисе Зайцева. Как отметил Зайцев, задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно президент Александр Лукашенко и выделил на это $1,5 млн.

Аудиозаписи предал журналистам бывший сотрудник спецназа МВД Беларуси Игорь Макар. Он заявил о готовности лично свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета. Макара в статусе свидетеля пригласили на допрос в Украину.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, поскольку “касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем“.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда“, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству Шеремета.