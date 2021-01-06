ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Геращенко: Украина начала экспертизу "белорусских записей" об убийстве Шеремета

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сомневается в том, что Беларусь будет содействовать расследованию дела об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.

По словам Геращенко, экспертиза займет несколько недель
По словам Геращенко, экспертиза займет несколько недель
Фото: Антон Геращенко \ Facebook

Украинские эксперты проводят экспертизу аудиозаписей разговоров предположительно руководства КГБ Беларуси в рамках расследования дела по заказчикам убийства журналиста Павла Шеремета, заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Громадського радіо"

По словам Геращенко, экспертиза голосов проводится в Украине украинскими экспертами по фоноскопическим экспертизам. "Для образца, если нельзя человека для этого опросить лично, будут брать какое-то его публичное выступление и сравнивать с записью. В этом случае придется идти таким же путем. Экспертам необходимо время, это сложная техническая экспертная работа", – сказал замминистра. Результат исследования, по его словам, будет известен через несколько недель, возможно, месяц.

Он отметил, что поскольку преступление было совершено на территории Украины, то и расследование должно проводиться Украиной, а другие страны могут лишь оказывать содействие в расследовании в рамках международной правовой помощи.

"В случае с Беларусью, у меня есть сомнения, что она будут содействовать этому расследованию. Хотя было бы хорошо после установления лица, которое присутствует на пленках, его допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это разрешат сделать. Та же история со свидетелями. Страна может отказать в допросе свидетелей, и тут нет вариантов, как вынудить страну это сделать", – сказал Геращенко.

Замминистра добавил, что украинские следователи намерены допросить человека, опубликовавшего записи, чтобы узнать больше об обстоятельствах, при которых они были сделаны. Сейчас согласовывают дату и время встречи. Это происходит с привлечением третьей стороны – правоохранительных органов страны, на территории которой пройдет допрос, так как страна должна официально это разрешить. 

Бельгийское издание EUobserver 4 января 2021 года опубликовало аудиозаписи разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в минском офисе Зайцева. Как отметил Зайцев, задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно президент Александр Лукашенко и выделил на это $1,5 млн.

Аудиозаписи предал журналистам бывший сотрудник спецназа МВД Беларуси Игорь Макар. Он заявил о готовности лично свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета. Макара в статусе свидетеля пригласили на допрос в Украину

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, поскольку “касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем“.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда“, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству Шеремета.

Теги: Беларусь, убийство, Павел Шеремет, Антон Геращенко, экспертиза, Игорь Макар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Просто обязан выпустить соло-альбом". Потап показал неожиданный подарок от Каменских. Фото
"Просто обязан выпустить соло-альбом". Потап показал неожиданный подарок от Каменских. Фото
Аткинсон озвучивает анимационный образ Мистера Бина
Аткинсон озвучивает анимационный образ Мистера Бина
После госпитализации самого богатого музыканта Dr Dre в его дом пытались пробраться грабители
После госпитализации самого богатого музыканта Dr Dre в его дом пытались пробраться грабители
"У большинства ассоциируется с опасностями". Комаров рассказал, какую страну покажет в новом сезоне передачи "Мир наизнанку"
"У большинства ассоциируется с опасностями". Комаров рассказал, какую страну покажет в новом сезоне передачи "Мир наизнанку"
Спирс увидела на своем снимке "свет божий"
Спирс увидела на своем снимке "свет божий"
  Что посмотреть на Рождество? Джамала обнародовала подборку полюбившихся мультфильмов из новинок
  Что посмотреть на Рождество? Джамала обнародовала подборку полюбившихся мультфильмов из новинок
"Я офигела". Кудрявцева случайно узнала, что заразилась коронавирусом
"Я офигела". Кудрявцева случайно узнала, что заразилась коронавирусом
Как приготовить кутью. Пошаговый рецепт от украинского кулинарного эксперта
Как приготовить кутью. Пошаговый рецепт от украинского кулинарного эксперта
Филатов показал девятимесячного сына
Филатов показал девятимесячного сына
Свитолина показала, что происходит, когда она позволяет своему парню чуть дольше поиграть в игры
Свитолина показала, что происходит, когда она позволяет своему парню чуть дольше поиграть в игры
59-летний Барак Обама продемонстрировал на Гавайях обнаженный торс. Фото
59-летний Барак Обама продемонстрировал на Гавайях обнаженный торс. Фото
  "Апофеоз смехоямы". Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа
  "Апофеоз смехоямы". Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа
В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль
В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль
Певица СолоХа: Мне сообщили о смерти мамы за 15 минут до выхода на сцену
Певица СолоХа: Мне сообщили о смерти мамы за 15 минут до выхода на сцену G
Эмма Стоун ждет первенца – СМИ
Эмма Стоун ждет первенца – СМИ
"Ты кость в моем позвоночнике". Бейонсе показала архивное фото своей мамы
"Ты кость в моем позвоночнике". Бейонсе показала архивное фото своей мамы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
Ходорковский показал свою жену
Ходорковский показал свою жену
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS