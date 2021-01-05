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ПОЛИТИКА

Бывший спецназовец готов рассказать о причастности КГБ Беларуси к убийству Шеремета

Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар заявил о готовности дать показания о причастности КГБ Беларуси к убийству украинского журналиста Павла Шеремета в Европейском суде и в Офисе генерального прокурора Украины.

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Машину Шеремета подорвали в Киеве в июле 2016 года
Машину Шеремета подорвали в Киеве в июле 2016 года
Фото: EPA

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар передал аудиозаписи украинским силовым ведомствам, на которых якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов, в частности украинского журналиста Павла Шеремета. Он заявил о готовности лично свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета, сообщило Общественное 4 января. 

Сейчас экс-спецназовец находится в одной из стран Евросоюза. Он готов дать показания в Европейском суде и в Офисе генерального прокурора Украины. Материал о причастности КГБ Беларуси к убийству Шеремета, как утверждает Макар, он получил в 2012 году от анонимных источников в белорусском ведомстве.

"В 2012 году я эту запись послушал и услышал там имя моего друга. Это Олег Алкаев (бывший начальник Минского СИЗО №1, расследовал исчезновения политических оппонентов Александра Лукашенко. – "ГОРДОН"). После чего я понял, что мне необходимо спасти ему жизнь. Я сначала передал записи американским спецслужбам, чтобы спасти жизнь Алкаева, он сейчас жив. Также благодаря этому остаются живыми [экс-командир бригады спецназа Владимир] Бородач и [начальник отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслав Дудкин]".

Также планировалось и физическое устранение российского политолога Андрея Суздальцева. Макар сказал, что передал аудиозапись для публикации бельгийскому изданию EUobserver.

"Были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась фоноскопическая экспертиза, которая подтверждена. Позже, если это потребуется, будет сделана биометрическая экспертиза. И самое главное, что человек, бывший работник КГБ, который имеет непосредственное отношение и к тем людям, с которыми разговаривает [бывший глава Комитета госбезопасности Беларуси Вадим] Зайцев”, – пояснил он.

Бывший спецназовец отметил, что если бы попытался опубликовать эту запись в 2012 году, то его бы устранили.

"Политическая ситуация была совсем другая. Я бы 100 процентов пожертвовал своей жизнью и эту запись сегодня бы не услышали. Мы бы не открыли глаза на все эти преступления [режима Лукашенко], которые планировались, совершены, в частности убийство Павла Шеремета", – сказал Макар.

Официально Макара пока не допрашивали, но, как утверждает он, 4 января с ним связывались украинские спецслужбы.

"Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины. Также я сказал, что показания будет готов предоставить бывший сотрудник, который сейчас выехал в страну Евросоюза. Я планирую прилететь в Киев. Не знаю, когда. Это зависит от спецслужб Украины. Сейчас очень плохая ситуация с COVID-19, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия", – сообщил бывший белорусский сотрудник спецназа.

Бельгийское издание EUobserver 4 января 2021 года опубликовало аудиозаписи разговоров Зайцева (2008–2012), в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в минском офисе Зайцева.

"Мы должны поработать над Шереметом, который является большой головной болью… Мы заложим [бомбу] и так далее, и эту чертову крысу разнесет на чертовы куски: ноги – в одну сторону, руки – в другую. Если же все будет [выглядеть] как по естественным причинам, то люди не поймут сигнал… Президент [Лукашенко] ждет этих операций", – цитирует Зайцева EUobserver.

Как следует из слов бывшего главы КГБ, в 2012 году готовились операции по устранению ряда политических оппонентов Лукашенко на территории других государств. Как отметил Зайцев, задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно Лукашенко. На это он выделил $1,5 млн.

Нацполиция Украины заявила, что получила информацию издания EUobserver. На данный момент Нацполиция получила разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран, однако не уточнила, в какой именно.

Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что информация журналистов "подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц".

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сказал, что эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, поскольку "касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем".

Адвокаты фигурантов дела об убийстве Шеремета считают, что новая информация с версией о причастности к преступлению белорусских спецслужб может "разрушить" версию следствия.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству Шеремета.

Со временем Кузьменко выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест, Дугарь – под личное обязательство, Антоненко находится под стражей почти год. Последний раз меру пресечения для всех троих продлили до 7 февраля.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Теги: Беларусь, убийство, Павел Шеремет, КГБ, следствие, спецслужбы
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